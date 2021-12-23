時序進入2021年底，在疫情之下還是有許多機構願意伸手關心弱勢族群的需要。保證責任中華民國國軍軍眷住宅公用合作社攜手新北市榮服處支持安得烈慈善協會關心弱勢公益活動，今日（12／23）於安得烈慈善協會台北總部舉辦「物資送暖」公益活動捐贈儀式，由國軍軍眷住宅公用合作社總經理鄭昇陽、經理林文銘代表捐贈善款給安得烈慈善協會，並實際探視貧困弱勢家庭，提供即時、急需、即用的資源。

鄭昇陽表示，透過本次與安得烈慈善協會共同合作的活動經驗，希望累積正能量的蓄儲，期待有效發揮，凝聚每一份公益力量；並進一步串聯點線面形成綿密的公益網絡，傳輸每一份愛與力量，共同為社會上亟需關懷協助的同胞盡一份心力。

安得烈慈善協會羅紹和執行長則感謝中華民國國軍軍眷住宅公用合作社及新北市榮服處的愛心支持，相信偏脆弱家庭能感受到這份關懷與心意。

安得烈慈善協會長期致力於弱勢孩童關懷，透過「食物銀行」計畫，每月援助台灣地區5,000多位脆弱家庭的兒少與長者，藉由提供客製化的食物箱，給予即時、需要的資源，幫助受助孩子的身心健全發展。

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