美國和歐盟週三（9月29日）同意深化跨大西洋合作，以加強半導體供應鏈，遏制中國的非市場貿易行為，並採取更統一的方式來監管大型國際科技公司。

來自兩大洲的高級內閣官員在啟動一個新的論壇——美國-歐盟貿易和技術委員會（US-EU Trade and Technology Council）時，還承諾在篩選敏感兩用技術出口管制和開發人工智能上的投資方面進行合作。

這份聲明沒有提到中國，但表示：「我們團結一致，繼續保護我們的企業、消費者和工人免受不公平貿易行為的傷害，特別是那些破壞世界貿易體系的非市場經濟體的行為。」

拜登政府保留了美國前總統川普徵收的關稅，但在與中國打交道時尋求更多的與盟友合作，使自己與川普有所不同。

這次的會議由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）、歐盟貿易專員東布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）和歐盟競爭事務專員瑪格麗特·韋斯塔格（Margrethe Vestager）主持。

他們在一個機器人和人工智能技術開發中心會面，該中心建在一座曾經是軋鋼廠的生鏽的框架內，上面裝有太陽能電池板。這是匹茲堡作為科技中心在後工業時代重生的象徵。

這次會議因為法國對美國本月決定向澳大利亞提供核潛艇感到憤怒而幾乎流產。這個協議導致坎培拉方面取消了與法國價值400億美元的潛艇合同。

但美國和歐盟各國政府支持一項加強半導體供應鏈的聯合聲明，關注的重點是一開始緩解短期供應上的瓶頸，隨後確定較長期的脆弱性，並「加強我們國內的半導體生態系統，從研究、設計到製造，目的是提高供應鏈的抗壓性」。

他們表示，將努力避免為了吸引芯片投資而展開一場補貼競賽，並尋求「正確的激勵措施」。

該聲明沒有具體說明第二次貿易和技術委員會的時間框架，但歐盟官員表示，這可能會在2022年春天在歐洲舉行。

大科技公司的力量

路透社最先報導了一份聲明草案，該草案透露了一種更統一的方法，來限制大型科技公司日益增長的市場力量。最終的聲明也響應了這一點。這份聲明確定了常見的關注領域，如被演算法放大的非法和有害內容。

「我們致力於在平台政策方面開展跨大西洋合作，這些平台政策側重於虛假信息、產品安全、假冒產品和其他有害內容，」聲明說。

在美國和歐洲試圖遏制Alphabet的谷歌、臉書、蘋果和亞馬遜等美國科技巨頭不斷增長的實力之際，這種合作將使美國科技行業更難對抗新規則。

多年來一直對美國科技行業持強硬立場的韋斯塔格說，關於人工智能的討論是這次會議最大的收穫之一。

「人工智能需要值得信賴，以人為本，並以風險為基礎，這是人們的共識，」 韋斯塔格在會議結束後對記者說。

這個新的技術和貿易委員會設立了10個工作組，來深化在這些領域以及其他領域的合作，包括氣候和清潔技術、通信技術安全、濫用技術壓制人權。

華盛頓的幾家科技行業組織表示，該行業不希望美國採用歐洲的數字監管方式。

歐盟官員說，與會者沒有討論讓他們感到最不舒服的貿易問題之一——美國對歐盟的鋼鐵和鋁製品徵收關稅，導致歐盟對美國波本威士忌和摩托車徵收報復性關稅。

週二，東布洛夫斯基斯表示，雙方在11月底最後期限前達成協議的時間已經不多了，但他補充說，歐盟準備考慮加拿大和墨西哥達成的類似安排，後者在2019年取消了美國對其鋼鐵和鋁出口的關稅。