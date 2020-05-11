導論（摘錄）

文／范燕秋（臺灣師範大學臺灣史研究所教授）

一、書名與選文原則

本書為台灣史論叢醫學與公衛篇，是台灣醫學史論文集，也探討公共衛生史課題。書名定為《現代醫學在台灣》，是基於「西方現代醫學」在台灣展開之涉及多重的歷史意義。但並未標示「西方」為前置詞，原因之一是它從西方國家向外擴張、傳播至世界其他地區，成為當今最具支配力或全球性的醫療體系，因此被認為最適當的詞彙是「世界性的」或「現代醫學」（cosmopolitan or modern medicine）。 另一個更重要原因，是台灣所處的空間位置與歷史進程，在晚清、1860年代西方現代醫學進入台灣之後，伴隨後續帝國殖民與政治發展而產生極大變化，無法再以「西方」標示其特色。

本書為深究及了解現代醫學在台灣如何涉入多重的歷史意義，關注現代醫學在兩種層面的實踐（practice）：(1)醫學作為一種文化力量；(2)醫學作為現代國家政治體制的一環。就前者而言，誠如醫學史家Roy MacLeod所言：「醫學明顯是一種文化體制，以及典型的西方文化」，「西方醫學向海外傳播的過程是作為一種文化力量本身，也是西方擴張的代理者之一。」不過，相對於西方歐美國家的醫學，台灣社會也有自身的醫療文化。依據醫學人類學的觀點，人類社會面對疾病威脅時，會創造出一種以醫治及預防疾病的因應策略，構成所謂醫療體系，這是由知識、技術、習慣、規範、信仰、價值觀等組成，是所處社會文化的一部分。台灣島嶼自早先南島民族移住，以及近3、400年漢人來台拓墾定居，各自形成及擁有處理疾病和維護健康的醫療體系，分別為原住民族醫療和漢醫醫療體系。

若醫學是一種文化力量，在不同族群社會接觸，且爆發特定的疾病或傳染病之際，極可能構成接觸地帶（contact zone），醫學或醫療措施正是反映雙方不平等的權力關係，也是一種殖民的情境。舉例言之，在清代台灣拓墾史上，1797年福建漳州人吳沙率領移民以武裝拓墾蘭陽平原，原住民噶瑪蘭族爆發天花流行，削弱該族人反抗力量；而天花病菌又可能是漢人挾帶而來，是漢醫體系所熟知的疫病，吳沙得以運用漢醫藥治療該族人，取得其信任，使漢人順利入墾蘭陽地區。至於晚清進入台灣的西方現代醫學，正值西方醫學專業化發展，展現超越台灣本土漢醫和原住民族醫療的文化優勢。日本治台後，西方醫學化身為日本文明開化的實力，現代醫學與外來殖民政權結合，形成更具權威性的支配力量。在此過程中，當時台灣社會主流的漢醫體系與西方現代醫學的接觸地帶，必然深度反映外來殖民與本土社會之間不平等的權力關係。或者理應如英國醫學史家大衛．阿諾（David Arnold）所言，醫學是一種本身就能產生影響力的殖民勢力、政治權威和社會控制的資源。

不過，文化接觸的另一重要現象為文化間相互的交流與影響，即「文化匯流」（transculturation）。在這個權力相互競逐的場域，雙方都受到不同程度的影響。現代醫學與本土社會和醫療體系之間可能相互激盪，造成雙方關係的改變，包括引發台灣本土社會及醫療體系的各種反應，如抵抗、接受或者因應變革，進而形塑台灣自身現代醫學發展的面貌。對於探究台灣醫學史而言，是重要而值得關注的歷史現象。

其二，醫學作為現代國家政治體制之一環。不僅是指現代醫學作為國家科學實力，更重在成為福國利民、營造國家民族健康的知識／技術，並整編於公共衛生體系。在台灣歷史上，這是伴隨1895年日本統治台灣、並因應殖民治理的需求而展開；其背景則與日本明治維新為締造近代國家有關。1868年，明治政府派遣使節團前往歐美考察，長與專齋（1838-1902）負責考察醫學、醫療等相關事務，他發現國家應建立一個維護及監控國民健康的行政組織。他選用中國傳統典籍《莊子》中的「衛生」一詞來稱呼之，也是明治政府內務省衛生局的由來。儘管這個詞彙原意是保衛個人生命，但將其運用於國政之後便有全新的意涵，即透過國家行政組織，將中央政府、科學家、醫師、警察、軍隊和人民連結成一個整體，共同努力保護國家民族的身體健康。這個全新的語彙概念不僅是明治政府建立公衛政策的依據，也是日本在東亞地區進行帝國主義擴張的一個核心戰略。

對於台灣公衛史而言，台灣最早系統性的公共衛生，誠然是19世紀末日本基於殖民統治之必要，特別為有效控制傳染病，所建立的公共衛生體系，相較於日本本國必然有所差異或不均等。由於台灣地緣政治的重要性，20世紀上半葉位處兩個帝國體系之邊陲位置：近代殖民帝國的日本、二次大戰後非正式帝國（informal empire）的美國，也促成台灣公共衛生的持續發展。即伴隨日本在台殖民統治趨於鞏固，因應在台日本人（特別是定居人口）增多，以及台灣成為日本帝國南進基地的需求，台灣的公共衛生不僅有階段性的發展，並逐漸與日本帝國中心同步。二次大戰後，台灣進入另一階段、跨時代公共衛生轉化，即因應戰後東亞冷戰局勢，美國為鞏固東亞地區反共勢力，將台灣視為美式醫學衛生的示範地。從戰前日本德日式殖民近代衛生，轉換至美式醫學衛生體系，其間日本遺產如何存續，或其中的延續與斷裂問題，都影響台灣自身現代醫學與公衛發展，也是重要的歷史課題。

基於以上醫學史核心概念，並為提供年輕學子適合的學術引導，本書對於文章的選擇著重5項原則：(1)藉由文章研究的主題，架構台灣醫學與公衛史發展的主軸，闡述台灣醫學公衛歷史脈絡。因此，選文涵蓋清代、日治、戰後等時期，並依據歷史時序編排，以窺見整體台灣現代醫學歷史之縱深。(2)重視醫學衛生史研究累積，選擇研究者代表性及重要的研究成果，呈現台灣醫學公衛史研究活力。(3)重視醫學公衛史研究的開創性，無論是研究主題、問題意識、新史料發掘、或者研究方法等各方面的創新，展現此研究領域新面貌。(4)重視研究累積和學術傳承，關注此跨領域研究的重要觀點及其運用成果，如：後殖民和殖民現代性觀點、國際史研究取向，以及科技與社會研究（STS）等。(5)儘量避免重複出版，晚近國內學術界醫學史研究成果出版是一種熱門現象，反映醫學史研究群活躍的研究能量，然基於尊重作者著作權，或者珍惜學術資源，宜避免重複選錄。整體而言，本書因篇幅限制僅能收錄9篇文章，未能收錄的優秀學術論文甚多，可參考書末所列之延伸閱讀書目。

【作者簡介】（依文章序）

范燕秋 國立政治大學歷史學系博士，現任國立臺灣師範大學臺灣史研究所教授。

呂佩穎 英國格拉斯哥大學英語系博士，現任高雄醫學大學醫學系教授。

賴淑芳 英國格拉斯哥大學英國文學博士，現任國立中山大學外國語文學系教授。

顧雅文 日本橫濱國立大學博士，現任中央研究院臺灣史研究所副研究員，從事環境史研究，關注疾病、藥物、水利、災害等議題之時空脈絡。

劉士永 美國匹茲堡大學博士，現任上海交通大學特聘教授。

雷祥麟 美國芝加哥大學科學史博士，現任陽明大學科技與社會研究所副教授。

飯島渉 日本東京大學文學博士，現任青山學院大學文學部史學科教授。

張淑卿 國立清華大學歷史學博士，現任長庚大學醫學系人文及社會醫學科教授兼主任。

許宏彬 英國倫敦大學亞非學院歷史學博士，現任國立成功大學歷史學系副教授。