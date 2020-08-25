馬英九以不承認「九二共識」，將引起中國武力犯台，恫嚇台灣人。北京已將「九二共識」和「一國兩制」劃上等號，香港實施「一國兩制」的下場，值得警惕。圖／取自馬英九臉書

從1996台灣開始直選總統以來，至今已經有二十四年、四任民選總統的歷史。總統既然是由人民投票選出，如果選出了最差的總統，那麼可以說投票給他（她）的選民，就是最差的選民。幸好民主制度的好處是，四年一任，而且只能連任一次，再怎麼差，只要咬牙忍耐八年，就有重新洗牌的機會，國家還是能有新的希望。總統下台「回家吃自己」（其實是繼續吃國家）。選民則有一個進步贖罪的機會，明智地選出好一點的下一任總統。

「我不是來了嗎？」

「我把你當人看ㄝ！」

「一個便當吃不飽，可以吃兩個啊。」

「鹿茸是鹿的耳毛。」

說這些話的是誰？如果大家不健忘，那也就不會太訝異，他在中國撕毀國際條約和對港人自治五十年不變的承諾，自拆『一國兩制』樣板的今天，還要強迫蔡英文總統接受子虛烏有的『九二共識』。甚至說得出「如果不承認九二共識，將引起中國武力犯台，美國不會支援台灣」等昧於現實的讕言恫嚇台灣人。如果是一般沒有知識的人這樣說也就罷了，當過八年總統的他，難道不知道近年來美國兩黨共同制定了許多保台、護台的法案，也通過了很多軍售案。而且川普總統及其團隊，對中國實施關稅、經貿、外交、軍事、網路、智慧產權、孔子學院等全面壓制圍堵的作為。並聲稱要追究中國武漢肺炎造成的損失。昧於這些現實亂講話，他如果不是笨就是壞，或者既笨且壞。比晉惠帝還可惡。



馬英九以不承認「九二共識」，將引起中國武力犯台，恫嚇台灣人。圖／擷自公視網路新聞

傾中害台 「燒成灰也是中國人」

「我燒成灰也是台灣人。」記不記得他說過這個話？結果呢，一上台就急吼吼傾中。最後強推『服貿條例』才引起『太陽花學運』，遏止了這個亡台法案。他的傾中害台，可說是圖窮匕現，司馬昭之心路人皆知。李登輝前總統曾因同黨（國民黨）之故，舉起他的手問：「你是煞咪郎啊？」接著說：「我就是新ㄝ台灣郎啦！」幫他助選。現在看起來，他是「燒成灰也是中國人」啦！

現在請大家回想一下2006〜2008的歷史。國民黨一方面以貪汙羅織陳水扁罪名，並誣衊民進黨是貪腐集團。2006年8月發起紅衫軍，群眾以深藍選民居多，總指揮卻是民進黨前主席。2006年11月，民進黨同志李文忠、林濁水以辭立委對陳水扁發起攻擊。這些同志有如先知聖人一般，說得義正辭嚴、正氣凜然。誰知道他們內心是否夾雜派系利益或私人恩怨？人心險惡，令人不寒而慄。坐實了民進黨是貪腐集團之後，2008的選舉，民進黨被打趴在地乃是理所當然的事。

最差的選民選出最差的總統

另一方面，馬英九則頻頻在鏡頭前穿短褲露大腿，到民眾家裡作客出浴，還泡製沒有穿內褲的性幻想。那時電視上經常看到一些又老又醜又低俗的女人，在鏡頭前噁心巴啦吱吱叫。看了實在令人作嘔。

以上就是最差選民的眾生相。最差的選民，合該選出最差的總統。但台灣差一點就被他們給葬送了。

「女為悅己者容」。最近馬英九去做拉皮手術。效果「驚人」。不知道他是不是想在2024重新泡製性幻想？或許大家可以拭目以待。也看看台灣的選民是不是和2008的選民一樣差，會再一次選出一個『最差的總統』。