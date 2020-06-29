監委提名鬧得沸沸揚揚，總統蔡英文說「我拍板決定、我負所有責任」，這段時間有些說法與臆測都不需要的，既然是總統的提名，就由總統負起所有的責任，會持續檢討。小英此番言語，表現出她作為一個領導者勇於承擔的氣魄。

過去中國的傳統官場文化是出事了，找人當墊背，反正歷來不乏「余文」們，從兩蔣時期到現在，「余文」總是最好的防火牆。扛起主事者的不法，以確保在位者的政治前途。論理，監察委員的提名該有提名審薦小組把關，若說名單引發爭議，首當其衝必是審薦小組。若從中推一個「余文」出來避避風頭，人民雖不滿意，但又能如何。

想當年蔣經國力推十大革新，當年雷厲風行改革的陳庚金，在蔣死後多年竟大言不慚的要中華民國公務人員「能撈就撈、能混就混」，這就是前行政院人事行政局局長的為官箴言。被視為「不沾鍋」的馬英九，曾被視為國民黨內最清新、廉潔的明星，也有「余文」背黑鍋。由此可見，改革，從來就不是請客吃飯、做文章或溫良恭儉讓就可以達成的。

事情鬧大了總統才出面止血？

小英不把責任推給下屬，做法上雖然遠遠勝過國民黨人與傳統的推諉文化，但仍無法符合人民的期待。因為，今日小英就此事負責並持續檢討固然很好，但將有相對應的作為或改變嗎？用人或選才會有更周密的思考與作為？否則，今日總統負責了，未來還有多少事情要總統出面負責？甚或被認為這件事鬧大了，總統不得不親自承擔以止血？

監察委員的名單，總統要負責。但不知地方首長的用人名單，該由誰負責？首長在地方可以不顧財政困難，巧設名目、增設部門來豢養自己的樁腳。對上則以卜卦揣測、逢迎上意，以擴大個人影響力。尤其那些在地方被視為英派或自稱是小英愛將的官爺們，打著英派之名，不管近在咫尺，還是遠在百里 ，結成朋黨。只要視為同黨人士，無論對錯，百般庇護；不是同黨，無論對錯，百般攻訐。黨派的利益與關係，超越國家人民以及地方發展。此類情事，地方人民敢怒不敢言。

請問，這些打著小英名號盤根錯節的事情，小英總統、小英黨主席要改革嗎？還是要等事情鬧大，才說會負責？與其被情勢逼迫改革 ，不如就在連任之初，加把勁好好改革才不負選民所託！