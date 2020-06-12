Zoom是一家總部設在美國的科技公司，在中國設有多個研發中心。圖／擷自Zoom網站

在美國居住的一些六四事件的參與者和人權活動人士表示，他們透過Zoom舉辦六四31週年紀念活動時出現中斷或主辦方帳戶在活動後遭到關閉。

非政府組織「人道中國」表示，該組織在5月31日舉辦了紀念天安門大屠殺的Zoom會議，但是6月7日帳戶遭到關閉。這場網路會議有來自世界各地的250多人參加，很多人來自中國。

六四學生領袖王丹表示，他6月3日在Zoom上組織的六四紀念活動，出現帳戶短暫被封，導致活動兩度中斷的情況。

人們懷疑Zoom公司的做法是受到了中國方面壓力，因為六四雖然過去了30多年，但依然被中共當局視為敏感話題而嚴加控制。一家美國公司屈服於中國政府壓力而關閉美國用戶的付費帳戶，致使他們的紀念活動無法順利進行，這在海外民運人士中間引起了很大的不安。

「人道中國」創辦人、六四知名學生領袖周鋒鎖在推特上說，帳號已恢復，但他的組織目前還沒有收到Zoom公司就關閉他們的帳戶做出具體的回覆。

Zoom公司一位發言人星期四在給美國之音的一份電子郵件聲明中說，「像其他任何一家全球性公司一樣，我們必須遵守我們營運所在國的法律」，公司對最近有中國境內外人士參加的幾場會議受到消極影響和中斷表示遺憾。

聲明說，「平台正在越來越多地支持複雜的跨境通話，遵守多個國家的法律極為困難。」 聲明還說，「Zoom無權去改變反對言論自由的政府的法律，但是公司致力於改變處理方式以便進一步保護用戶免受想要壓制通訊之人的影響。」

路透社報導說，Zoom在一份聲明說，「如果會議跨越不同國家，在這些國家參加會議的人都要遵守他們相應的地方法律。」 該公司還表示，公司之所以採取這樣的措施是因為有些人是在中國大陸參加會議的，他們的做法違反了「當地的法律」。

Zoom在最新的媒體聲明中，也沒有解釋究竟是依據哪些法律而關閉了用戶帳戶，以及在關閉用戶帳戶之前是否與中國當局有過接觸。

這個事件在推特上引起許多分析人士和國會議員的不滿。美國國會共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）在推特上要求Zoom回答，公司是否設有黨支部，定期與中國分享哪些數據等問題。

另一位共和黨參議員里克.斯科特（Rick Scott）說，這是一個美國公司在向中共磕頭，對中共政府感到不滿的人士進行審查。

維權人士對Zoom的解釋很不滿意，他們認為，Zoom公司可能是受到來自中共的直接壓力。

人道中國在聲明中指出：「如果真是如此，Zoom就是和集權政府合作，共同抹去天安門大屠殺的記憶。」

參加這次網上視頻紀念六四會議的民運人士王丹在接受媒體採訪時說：「我們覺得（Zoom）這個說法完全站不住腳，美國的公司首先要遵守美國的法律，怎會去遵守其他地方的法律？」

王丹說：「美國國會與行政當局中國委員會」已就這起事件和他們取得聯繫，據他所知，委員會共同主席魯比奧正在起草法案，以範美國通訊平台受到外國政府的政治干擾。

Zoom是一家總部設在美國的科技公司，在中國設有多個研發中心。該公司的主要業務是提供雲端視頻會議和語音通話。在病毒大流行期間，這款軟件得到用戶的追捧，受到各種防疫措施限制的人們可以通過這種途徑進行個人之間的聯繫，公司也可進行業務聯繫和公司內部員工之間的聯路。

周鋒鎖他們的帳戶被封的情況並不是單一的。香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）主席李卓人也反映說自己遇到了同樣的問題。

他在臉書上說，他的Zoom帳戶在5月下旬舉辦有關中國專制威脅世界的系列講座之前，突然就被無緣由地關閉。

總部設在加州的Zoom通訊公司之前曾表示，全球防疫期間，用戶增加的速度很快，其應用平台上也出現了一些安全問題。公司正在著手進行修補。出於隱私和安全擔憂，一些政府和機構已經禁用Zoom。