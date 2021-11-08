120位默默耕耘的醫事人員們，120個推動台灣現代醫療的動人故事，陳永興醫師「台灣醫界人物百人傳．續集」北、中、南部分享會將在本周三陸續展開。

今年適逢文協百年，台灣文化協會主要的倡議與參與者之中有許多醫界人士。「台灣醫界人物百人傳．續集」看見台灣當代醫師們延續前輩醫師台灣精神的傳承與實踐。

在數次外來殖民的苦痛中，台灣歷史見證了西方傳教人員、日治時期的醫學教育，曾帶給我們的光明與希望。在台灣百年醫療的長河裡，醫界先進們用生命交織出醫療衛生制度上的進步與成長，使我們享有完善的醫治服務….

※上網【民報書摘】台灣醫界人物百人傳．續集介紹與新書分享會時間地點。

https://www.peoplenews.tw/news/966700c0-4670-47f3-8dd2-5755ebfb95da

另值一提的是當前傳媒科技發達的年代，常見「名醫」一詞，惟網紅「名醫」可不一定是「良醫」。《台灣醫界人物百人傳》續集，六個主題篇章，真實看見台灣社會的進步和國民的健康背後，120位醫事人員們不為人知的貢獻與犧牲，120位醫事典範們是如何憑藉一己之力，貫徹醫者的使命與救人到救國的信念，讓身處列強之下的美麗島嶼，在國際組織上熠熠生輝。

台灣醫療史近兩百年於臨床醫療、醫學研究、藥學、護理等各方面的發展歷程。看見良醫精神！

陳永興醫師北、中、南部新書分享會

https://www.youtube.com/watch?v=V6n6BPlfpCc

【台北場】

講題：醫界人物與白色恐怖受難者

時間：11/10（三）下午 2:30-4:00

地點：二二八國家紀念館 展演廳

（台北市中正區南海路54號）

報名表單：https://reurl.cc/RbR0an

【高雄場】

講題：台灣南部重要醫界人物

時間：11/14（日） 14:30-16:00

地點：高雄文學館 二樓文學沙龍

（高雄市前金區民生二路39號）

報名表單：https://reurl.cc/kL9L5K

【台中場】

講題：台灣中部重要醫界人物

時間：11/27（六） 14:30-16:00

地點：中央書局

（台中市中區台灣大道一段235號）

報名表單：https://reurl.cc/dxOxVD