美國總統拜登週日在他位於德拉瓦州的家中與兩位主要參議員會面，試圖完成一項縮減社會安全網和氣候控制支出計劃的細節，該計劃最快將於週一提交國會。圖／擷自PBS News hour影片2021.10.24

美國總統拜登週日在他位於德拉瓦州的家中與兩位主要參議員會面，試圖完成一項縮減社會安全網和氣候控制支出計劃的細節，該計劃最快將於週一提交國會。

拜登在家中接待參議院民主黨領袖查克·舒默，以及西維吉尼亞州參議員喬·曼欽，後者是呼籲大幅削減總統最初的3.5 萬億美元計劃的兩位關鍵立法者之一，該計劃提議將政府對美國家庭的福利進行五十年來最大的擴充。

由於參議院的100 名成員在共和黨和民主黨之間平分秋色，民主黨黨團中兩名最溫和的成員曼欽和亞利桑那州參議員凱爾斯滕·西內瑪的政策協議和投票是通過該立法的關鍵。副總統哈里斯將會投下打破平衡的一票。目前，沒有共和黨人支持該立法。

拜登表示希望他能在本週就將一個約2 萬億美元或更少的更有限的支出計劃達成協議。該計劃中的一些條款，例如兩年免學費的社區大學教育將從最終的計劃中被放棄。其他條款，例如工人帶薪休假和老年人的牙科保險將被削減或延遲。

民主黨控制的眾議院的領袖、眾議院議長佩洛西在美國有線電視新聞網的「國情咨文」節目中表示，90% 的措施「已獲得同意」，並且正在周日撰寫，最終細節尚有待解決。她說該法案將在周一推出。

「我們現在已經做得差不多了，」她說。

佩洛西說，儘管拜登最初的支出方案可能會被大致削減一半，但它將「比我們在幫助家庭方面所做的任何事情都要大」。除了最富有的父母之外，所有人都將獲得稅收抵免。三歲和四歲兒童都將獲得普遍的幼兒園前教育。

隨著社會安全網計劃的細節最終確定，這位眾議院領袖說，她的計劃是讓眾議院在本週晚些時候就參議院已經批准的兩黨萬億美元基礎設施措施進行投票。該法案將修復美國日益惡化的道路和橋樑，並在全美擴展寬頻互聯網服務。

「我對我們能做到這一點很樂觀，」她說。

基礎設施支出計劃得到了參議院19名共和黨人以及所有50名民主黨人的支持，但眾議院的進步派民主黨人在社會安全網立法達成一致之前阻止了該計劃的通過。

拜登曾提議對公司和年收入超過40萬美元的富人增稅，以支付其社會安全網措施的費用，但西尼瑪在這兩個問題上都猶豫不決。這使得白宮和支持拜登支出計劃的民主黨人不得不努力地尋找其他支付方式。

佩洛西說，「我們有一系列的」其他方式來支付這項措施，包括針對大約700名美國億萬富翁的所謂「財富稅」。「我們將全額支付賬單。」

財政部長珍妮特·耶倫（Janet Yellen）告訴美國有線電視新聞網，這項立法將針對「特別富有的個人」，並可能對他們未實現的資本利得徵稅，而現在只有在他們出售資產時才徵稅。她說，還將加大納稅執法力度，以獲得更多收入。