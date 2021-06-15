日前台灣武漢肺炎高端疫苗公布解盲成績，果然不負眾望，不僅僅名字高端而已，考試成績也是世界高端，名符其實，眾望所歸，高端疫苗世界高端。

在解盲之前，我就信誓旦旦認為台灣疫苗成績一定很好，朋友問我信心從何而來？很簡單，台灣的臨床醫學本來就是世界級，既然我本身從事的生殖醫學試管嬰兒懷孕率是世界級，就連某位市長也自認先前當醫師的時候其葉克膜之治療成績也是世界級，那為什麼只對自己有信心，不對同樣在醫學界的同儕沒有信心呢？因為我可以第一，他們就可以第一啊！

另外，台灣的高端疫苗其實系出名門，是來自美國國衞院的技術支援，所謂名師出高徒；再則，高端疫苗所使用的科技並非創新的mRNA科技，而是先前就普遍使用在人類乳突病毒疫苗，即所謂子宮頸癌疫苗，和B型肝炎疫苗所使用的科技，兩種疫苗都已經累積全世界數千萬人臨床經驗，經過長時間檢驗合格的科技現在只是換另外一隻病毒而已，怎麼會不成功不安全呢！

其實當初選用這個技術平台，也是經過深思熟慮，考慮穏紮穩打，不求快，不求第一，畢竟台灣只是疫苗後進國。我對高端解盲的成績一點都不擔心，解盲的成績比我預期還要好，好像自己的小孩功課很好，認為考上醫學系應該沒問題，結果小孩子竟然考上台大醫學系，超過父母的預期。

全力支持國產疫苗

過去台灣有一句非常有名的廣告詞，或許已經深入台灣人心，就是製藥理念：「第一先研究不傷身體，再講究效果！」現在事實已經擺在眼前，高端疫苗保證幾乎不傷身體，不只不傷身體，打針之後的不適症狀在所有疫苗之中是最少的；其實一點也不用驚訝，因為高端疫苗所採用的蛋白質次單元技術，原本就沒有什麼副作用，大家有聽過打了B型肝炎疫苗之後身體不舒服的嗎？沒有吧！我們台灣的高端疫苗即使出國比賽也是拿冠軍！

6月10日公布武漢肺炎疫苗二期臨床主試驗解盲結果，數據顯示兩大結果：第一、安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應，簡單說就是不傷身體；第二是、不分年齡的免疫生成性合乎預期，高端的抗體陽轉率高達99.8％，真的非常高端，簡單說就是效果很好；我已經看到疫苗界未來的台積電，要是政府能夠免費提供給國人施打，我明天就去打！

未來如果打不到台灣製造的疫苗，也沒有關係！如同搶不到台積電晶片，只要不是共匪晶片，英國、美國、日本、德國的也可以！我告訴我的父母親，排到就去打，不一定要等到台灣製的武漢肺炎疫苗。

蔡政府應勇往直前，切莫憂讒畏譏，請邁開大步向前，蔡政府在相關法律方面，一定要給予台灣疫苗全力支持；國產疫苗是戰略物資，絕對不可依賴敵國，如果疫苗依賴敵國，根本就是飲鳩止渴，請鬼拿藥單；現在不管是直接或間接，故意或被騙，在幫共匪疫苗帶路進台灣的商人、藝人、醫師、教授、專家、學者或宗教人士，他們不是壞就是笨，被賣掉還幫人數鈔票，不然就是又笨又壞或居心可議，他們以為大野狼送來救命藥石，其實大野狼笑裏藏刀，小紅帽如果開門迎接大野狼，台灣不攻自破，到時候才後悔也來不及了。

日前一連串設計好的陰謀要打擊台灣，讓台灣國產疫苗做不出來！一招接一招， 招招狠毒！還好台灣仍然有一群優秀的人在守護台灣，否則怎麼抵擋得住裡應外合的攻擊，真是天佑台灣！

一堆寡廉鮮恥舔共醫師在雞蛋裡挑台灣疫苗骨頭，就像他們在今年5月之前駡英國牛津AZ疫苗一樣，先駡了AZ疫苗不夠好，罵了幾個月，5月中旬疫情爆發之後，見風轉舵馬上開駡為什麼沒有疫苗，但自己私下偷偷去打了AZ疫苗；現在則集中火力攻擊台灣疫苗，其司馬昭之心路人皆知，他們不是共匪就是匪諜，不然就是共匪的同路人，用各式各樣的理由，就是要催毀台灣下一座護國神山，現在台灣有一個台積電，共產黨已經受不了，共產黨不能接受台灣有另一座護國神山，一定要催毀台灣的疫苗産業。

回首來時路，幾十年前我們力挺台灣高鐵，就如同今天力挺台灣疫苗一樣辛苦；馬英九那時說高鐵是廢鐵，污衊執政黨貪污，共匪和匪諜永遠是那一群人，對抗他們真的很累！

台灣疫苗如台積電高端水準，和共匪疫苗簡直天差地遠，不能相提並論的；政府一定要用最快速度量產，提供國人同胞國產疫苗免費施打，至於個人要不要打，台灣是民主國家，則宜尊重個人之自由選擇！去年反對振興經濟三倍券的人，最後也都去領用了，口嫌體正直嘛！