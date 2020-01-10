參與選戰除了負責文宣CF製作等空戰外，還兼陸軍第一線，近幾周每晚都十點回家，回到家耳朵都非常痛，我騎著裝著小蜜蜂摩托車在街頭放送，一天最少6小時，阿扁的聲音很宏亮透過喇叭，長時間下來耳朵是很累的。一邊騎車一邊發傳單，有人問我：「你做這工作一天薪水多少？」答：「歡喜甘願，沒錢」。護台義勇軍是全台總動員，這裡將介紹的兩支很棒的動畫，就是支持者作的，阿扁很感動：「兩則動畫說出我的心，苦。」

九日中午車停在永和永貞市場，一位女性支持者跑來告訴我：「最好3席，能成立黨團，朱孟庠也給她上」我說：「我就是朱孟庠。」「哇！我有個朋友住附近，他說認識你20多年了。」跟著去看，原來是過去建國廣場的老朋友，最近到處跑，找回了許多十多年不見的朋友們。大家都老了，但心沒有變，盼夢一個新國家。

顧台灣、顧弱勢

儘管民調被打壓，但我就是充滿信心，相信陳總統，定能和他一生的奇蹟一樣，終能化不可能為可能。忍著耳朵疼痛，小蜜蜂天天跑，相信陳總統進國會，凝聚台灣人建國的鬥志，未來能領航獨派。「一邊一國行動黨」是延續李、扁兩位前總統「台灣國家路」的路線，指出台灣未來發展的方向，並以行動實踐「顧台灣」的本土價值。

一路走來很明確：許多阿扁的支持者，都是年長的弱勢族群，而阿扁執政八年，核心價值「顧台灣」、「顧弱勢」，如總統任內建立勞保新制，強制老闆繳存勞工退休金，讓每位勞工都能拿到退休金，沒有阿扁的新制度時，當時只有13％的勞工可拿到退休金。

魄力的市長、魄力的總統

阿扁市長時一句名言顯示了他的行事風格：「馬特拉不拉，我們自己拉！」，其實從台北市長的改革，即已落實在台灣人的生活中。市長任內小至生活中改善政府衙門觀念、設公車專用道、垃圾不落地、騎機車戴安全帽、資源回收、營養午餐等，大家習以為常的事情，都是阿扁任內推動。

不論是捷運、高鐵，或打通雪山隧道……他以堅韌的意志力克服困難，因此我看未來，對阿扁的建國路，充滿信心。扁8年任內積極深化民主、轉變黨國體制下的台灣社會，讓台灣真正成為台灣人的國家：

二階段憲改、廢國統綱領、提高勞工保障、老農津貼等照顧弱勢、成立金管會嚴格金融管理、興建第二高速公路、推動大高雄捷運、雪山隧道三年打通、整頓國營事業、促進族群平等如成立客家電台、援助原住民電視台、推動兩性平等法提高女性地位、333安家專專案、平反228事件等轉型正義、台灣正名、強化台灣主體意識、本土教育深根、元首外交……整體的商業競爭力、政府清廉度提升，即便在朝小野大下仍大有作為，影響今天台灣人的文化、政治生態。

動畫1



司法改革扁案就是指標

陳總統卸任當天即遭境管 。陳師孟：司法改革扁案就是指標，「中途換法官」、「大案併小案」、「專業庭併一般庭」程序。程序正義是法治的基石，扁案諸多公然違反程序正義，卻放任不處理，是台灣司法的耻辱。世界各國若涉總統案子多是多位法官聯合審判，至為嚴謹。全世界總統即若被判刑如貪污，一般約判兩年，且待遇如軟禁般，絕不會遭受像陳總統在牢獄中所受到的不人道的對待。

真正貪污被包裹處理掉的是馬英九所有的案子，民進黨政府若不辦，似乎是為馬英九背書？藍丁竟常以此來反證馬的清白，馬三中案、富邦併北銀案、大巨蛋案、貓纜案、日勝生案……清白嗎？

動畫2



門檻必過，力拼3席

一邊一國行動黨延續了阿扁「台灣國家路」及「照顧弱勢」的路線。進入中華民國體制內的民進黨，「建國」不能說、不敢做，由一邊一國來做。民進黨68席和66席沒啥差，但讓「一邊一國」過門檻，甚至能有3席組黨團，爭取2024獨派總統門票，就是提醒民進黨勿忘「國家正常化」的台灣價值，而「平反扁案」就是監督民進黨必須戮力於司法改革！



圖／作者提供



圖／作者提供