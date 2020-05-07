歲月荒蕪，回憶不老—譯後記（譯者 李靜宜）

初冬午後，到淡水赴一場邀約。寒風乍起的上班日，捷運車廂寥寥無人，漫長的路程顯得格外遙遠。車過關渡，視野整個開闊起來，繁茂的紅樹林緊貼捷運軌道密生，不遠處，平緩的淡水河如鏡面般靜謐，只有微微的風扭曲了近處大樓與稍遠處觀音山的倒影。

倏地，一抹羽白在綠樹灰山影裡飛起。是白鷺鷥！

車窗外的景物漸漸模糊……

曾經，我在這河畔有過一段離奇的人生。

每日穿越台北盆地，從一個河畔到另一個河畔工作；隔三岔五，繞著地球跑半圈；還有那應接不暇窮於應付的各路人馬。但我天真地以為這就是我接下來的人生，還認命地在河岸找起房子，準備就在這盆地邊緣的陌生一隅落地生根。

直到那天。

那天，站在樓高三十的落地窗前，望著夕陽在淡水河面染上橘紅豔紫的絢麗光影，下班時分擁塞的馬路上，一輛接一輛車子的車燈，頭尾相接如一條光之河。遠處，依稀可見的出海口，絲絲縷縷的細長白浪，是聽不見的呼嘯。

高處不勝寒的孤寂寒意，驀然從腳底生起。這段人生結束了，我知道。

最後一次搭著捷運到辦公室，是個麗日風和的晴天，上班尖峰時間已過，車廂裡多是相偕出遊的中老年人，呼朋引伴的談笑聲，在亮晃晃的車廂裡，恍如另一個我不小心踏進的世界。車窗外，緊臨軌道的屋頂，一株株開在破鍋舊瓶裡的花朵，隨興而自在；陽台上，晾曬著的床單衣物，在微風裡追逐碰撞。這別人家的生活日常，在我眼裡卻如此不真實。然後，車過關渡，一隻白鷺鷥迎風飛起，我掏出皮包裡的太陽眼鏡，遮住就要落下的淚。

記憶就是這麼奇妙，在你以為一切都已淡忘、已遠去的瞬間，突然撲飛而來，只因為一句話，一段音樂，或一抹在青山綠水間轉瞬即逝的白影。

查理‧芮尼克也在回憶裡苦苦掙扎，因著一個以為早就在歲月裡湮沒的名字。一段熟悉的旋律。荒蕪年歲。

芮尼克回到了他另一段人生終止的時刻，那段他以為永遠會持續美好的人生。

我們都曾經以為人生掌握在自己手裡，只要我們付出努力，就能得到相應的回報。幸福與美好，宛如秋天裡亮黃如陽光的銀杏葉，在風中飛旋如金，伸手可得，捧之不盡，一整個燦爛如夢的世界。

直到我們取下眼罩，看見真實的世界，面對我們其實早已知道，卻始終不願面對的真相那一天。

芮尼克在《荒蕪年歲》裡說：死亡緩慢而漫長，生命漸漸流逝，我們每一天多死去一點。確然，從出生之始的那日起，我們就一步步邁向死亡，漫長而緩慢的生命流逝過程，讓我們每一天多失去一點純真，一點善良，一點無知，或許還有一點樂觀的期待與夢幻。然而，在一層層如蛻皮般失去天真善良的過程裡，我們的生命也在累積著負擔、憂慮、驚懼，以及在純良年少時所未曾有過的務實世故。

總是在這樣的失去與積累之間，我們逐漸成為今日的模樣。

沒有偶然在「吉屋出售」的草地上瞥見伊蓮的微笑，就沒有與四隻貓相依相伴、站在犯罪第一線仍不失人性溫暖的芮尼克。而沒有那日在夕陽餘暉裡的心寒頓悟，就沒有今天還努力保留最後一絲天真的我。

歲月荒蕪，回憶不老，一如芮尼克在滄桑歌聲裡聽見自己千瘡百孔的人生；一如我在一抹白鷺鷥的身影裡，看見我戴著墨鏡告別的盛夏。

作者簡介

約翰‧哈威 John Harvey 1938年出生於倫敦，是小說家，也兼有詩人與劇作家身份。在諾丁罕大學取得碩士學位後，曾在中學教授英文與戲劇，後轉而從事專職寫作。並於1980年代返回母校，教授電影與文學。作家生涯創作過百餘部作品，其中最為人熟知的是犯罪推理系列。尤其又以「查理‧芮尼克探案」系列小說最為膾炙人口。

第一部作品《寂寞芳心》，甫出版便廣受矚目，獲英國BBC改編為影集，並登上英國《泰晤士報》的二十世紀百大犯罪小說榜。第二部作品《變調人生》，亦入圍英國犯罪小說作家協會金匕首獎。

2007年，英國犯罪小說作家協會再度頒發表彰終生成就的鑽石匕首獎，推崇他為「犯罪作家中的犯罪作家」。

譯者簡介

李靜宜 國立政治大學外交系博士，美國史丹福大學訪問者。曾任職出版社與外交部。譯有《追風箏的孩子》、《燦爛千陽》、《遠山的回音》、《奇想之年》、《史邁利的人馬》、《完美的間諜》、《末日之旅》、《此生如鴿》、《那不勒斯故事四部曲》、《地下鐵道》、《莫斯科紳士》、《寂寞芳心》、《變調人生》、《迷蹤記》等。

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