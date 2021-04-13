用民粹和謊言裝飾出來的偉大，肯定無法得到人民的讚美，即便老共努力封鎖資訊，在洋人面前飆罵，外交官以天朝大國高人一等自居，但是，看破老共手腳的人民，越來越多，愛國主義正在崩潰，最後將反其道而行。

愛國剩下黨媒小粉紅

這一次，維吾爾人權事件所上演的西方名牌抓放秀，就可以看出，喊愛國的黨媒和小粉紅團體，只是一小撮，熱愛西方資本主義潮流的卻是一大堆。

前幾天，小粉紅突然發現打殺的歐洲品牌之中，還有落網之魚IKEA宜家賣場，於是大力開罵，企圖凝聚愛國心，抵制宜家產品，沒想到宜家立即宣布降價，不到一天，賣場被搬了一空，這種情況和H&M或NIKE的情況，如出一轍，喊打喊殺的人越來越少，反過來擁抱西方資本主義越來越多，這令我想起一個故事。

1839年，中英第一次鴉片戰爭時代，全世界以為大清帝國是如何強大，但是，戰爭一爆發，中國外強中乾的原形，終於一覽無遺，平時被大清國軍隊欺凌的人民，在岸上觀戰，只要看到清兵被槍擊落入海中，就有人鼓掌叫好，清國軍艦被擊沉，讚美鼓掌之聲更大，卻沒有人去搶救落海的清軍兵衛，一旦遇到英軍落海，則是一陣感嘆，連當時的英國商業代表義律，現場目擊到這種景象，都感到驚奇。

愛國心的凝聚無法通過口號，而是該國是如何對待人民，當國家遭遇危難時，人民就會以甚麼態度回報，被虐待苛刻的人民報之以嘲笑，受恩的人民報之以熱血，如此而已。

口號愛國是假的

鴉片戰爭始於不平等貿易，如同今天所進行的美中貿易，甚至中歐貿易，充滿不平等架構，18世紀中期，歐洲購買中國絲綢茶葉，白銀大量流向中國，但是，中國不願意開放貿易港口，致使白銀無法平，雖然英國在1773年持有鴉片專賣權，但是，國際上對麻醉品販運，總是心有疑慮，東印度公司決定鋌而走險，沒料到，鴉片卻在中國打開銷路，中國貴族甚至底層也愛上鴉片，一瞬間，白銀開始轉向流向歐洲，而且造成眾多身體敗壞的中國人民，清國大臣林則徐上書朝廷，直陳利害關係，皇帝只好下令禁菸，禁止東印度公司船隻進入口岸。1839年，林則徐查獲非走私鴉片，立即在虎門銷毀鴉片，此舉使英國駐中國的商業總監義律相當生氣，這年年底，英國砲艇來到廣州虎門，海上衝突終於爆發，英國商人團體基於貿易利益，開始游說英國朝廷，鼓動維多利亞女皇向大清國宣戰，最後英國終於以不公平貿易為理由，向中國宣戰。1840年大戰爆發，這場戰爭到1842年結束，清帝國簽下屈辱的「南京條約」，但是，清帝國卻決定毀約，於是，第二次鴉片戰爭又爆發，英軍打進天津，包圍北京，又簽下更屈辱的「天津條約」。這下子，傲慢的清帝國貴族才終於覺醒，原來國家的軍隊實力差人一大截，已經趕不上時代變化。

這個屈辱歷經百年，還被中國人記住，老共就使力氣抓住這個故事，拼命洗腦，鼓動國內小粉紅愛國主義，只要遇到壓力，這種鋪天蓋地宣傳的愛國主義，就像鬼魂一樣，活了過來，問題是，這種民粹式的愛國主義，絕對不是萬靈丹，鴉片戰爭，人民對大清政府軍發出倒彩的歷史，正鮮明映在眼前。

一個國家要令人喜愛，首先條件是值得去愛，今天的老共治理的中國，把偉大的脫貧成績，掛在嘴上，好像給了14億人多偉大的恩賜，在外交上，跪強欺弱，只敢罵瑞典，不敢欺負德國，抵制瑞典品牌，就是不敢抵制德國汽車，這種國家這樣子無膽表現，人民總是會默默看在眼裡。

老共治理下，真正有消費力不到2億人，5億人勉強溫飽，7億人生活在貧窮線下，這樣的國家不把人民生活改善列為首要工作，卻只想著併吞比中國生活更自由更好的台灣，只靠著民粹謊言編織的愛國主義，能夠達到領土擴張目標，才真的有鬼。



作者指出，中國想靠著民粹謊言編織的愛國主義，無法達到領土擴張的野心。圖／擷自FRANCE 24 English影片，民報合成