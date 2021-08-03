7月31日台灣羽球男雙破天荒得到東京奧運金牌，誠如蔡英文總統在臉書發文慶賀，大讚「麟洋配」默契沒話説，「謝謝你們，讓世界看見了台灣選手的實力」，「全台灣都在看你們比賽，都為你們瘋狂！」，是繼郭婞淳以後第二金，但更具滿滿張力，叧羽球女單戴資穎丶男子柔道楊勇緯丶男子鞍馬李智凱和男子射箭團體賽，也都創記錄的拿下銀牌，更不用說更多的銅牌，之後希望還有選手跟進為台灣爭光。

蔡英文總統還自況「忍不住」親自和王齊麟丶李洋通了越洋電話恭喜，讓人不禁回溯今年初在泰國舉行的BWF總決賽得冠後，在總統府接見兩人，就詢問為何短短兩年就組成了黃金拍檔？兩人也感謝國家政府的協助，尤其「東道主」國營銀行全力支持。他們同時也為選手們請命，請企業財團能再加碼力道，加大支持培訓額度，使選手能得到更好的訓練，無後顧之憂，追求更優越成績表現。

郭台銘提議奧運金牌獎金一億元

就在麟洋配贏得金牌全國歡樂聲中，製造話題名人鴻海郭台銘，居然不甘寂寞，也來蹭熱度，貼文建議政府採「重賞之下必有勇夫」策略，將奧運金牌獎金提高為一億元，銀牌八千萬元⋯⋯，以下類推。但立刻引起頭腦清晰的不同聲音，指郭台銘高額獎金建議，是種「陷阱」，也是容易誤導的説法，並類舉鄰近運動強國韓國在射箭丶射擊丶體操⋯⋯等的佳績，是建立在企業集團的超大力培養基礎，而非政府的資源和高額奬金，更何況台灣的國光獎金已高居世界第三位，再加超高額奬金，錦上添花，毫無意義和作用，反而模糊焦點。

沒錯，台灣此次奧運佳績，其實和奬金沒有直接關係，溯源是好的培訓環境和台灣精神的凝聚，否則再高的奬金，還是空中大餅，中看不中用，所以郭董的重金説，是把錯脈和開錯藥方，混淆視聽，不足為訓。而沈痾已久，深受訾議的體協和奧會，並不能因選手們佳績而免除檢討和變革。

另外，此次東奧，意外的「台灣」的發酵外溢效應，也結結實實反證2018年以台灣之名申請參奧的公投是對的，可惜執政者目光短淺，缺乏決斷勇氣，以致不但沒有助一臂之力，反而成為阻路石頭，可悲可嘆！如今，卻由日本等友好國家人士來幫我們「正名」，「台灣」之名已然成為中華台北的替代名，比起選手們的空前佳績，更令人雀躍和安慰，從此，台灣之名開始要昂然挺立走向世界舞台，割離支那的糾纏，已是不容回頭的康莊大道，感謝台灣健兒們的努力，殺開一條血路，祝福台灣！



作者指出，此次東奧，意外的「台灣」的發酵外溢效應，也結結實實反證2018年以台灣之名申請參奧的公投是對的。圖為2017年8月起台灣聯合國協進會在日本東京街頭的宣傳連署布條訴求，台灣聯合國協進會提供