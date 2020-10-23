●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

蓬佩奧要斯里蘭卡做出「困難的決定」，脫中入美。接下來將訪印尼。並預定於訪印度時，美印兩國簽訂分享衛星資料以供軍事用途的協議。美國積極穿針引線，拉攏印太各國大包圍中國。

高盛因牽涉馬來西亞一馬弊案，向多國認罪罰款。

黎巴嫩哈里里將第四度再任總理。

若國會同意，蘇丹準備與以色列關係正常化。

印度

美國國務卿蓬佩奧訪印度時，預定兩國將簽訂分享衛星資料以供軍事用途的協議。

印尼

美國國務卿蓬佩奧將訪印尼。

中國

美國國務卿蓬佩奧宣布美國增加認定6家中國企業為外事人員。

美國指控中國協助北韓洗錢與駭客盜取資料。

斯里蘭卡

美國國務卿蓬佩奧要斯里蘭卡做出「困難的決定」，脫中入美。斯里蘭卡當前執政黨傳統上親中。

泰國

因發生反效果，泰國停止抗爭禁令。

亞美尼亞、亞塞拜然

俄羅斯總統普丁表示，認為阿爾察赫戰事已造成5000人死亡。

亞美尼亞交保釋放主要反對黨領袖。

俄羅斯

歐盟制裁俄國軍情局長。

普丁表示，美國與俄國若不好好討論世局，中國與德國已經準備起來當世界超級強權。

國安局表示阻止一場恐怖份子炸彈攻擊。

普丁表示他協助Navalny離開俄國得到醫療。

俄國給予史諾頓永住權。

白俄羅斯

俄國對外情報局長訪白俄，表達支持盧卡申科。

波蘭

尋求歐盟同意國家金援建設核電廠，以降低碳排放。

法國

農業部長表示不管英國脫歐如何，法國農產品需要出口到更多英國以外國家。

里昂發生女性在車站帶著包包聲稱是炸彈，喊「真主至大」，威脅引爆，已經被捕。

美國

高盛因牽涉馬來西亞一馬弊案，向多國認罪罰款。

墨西哥

與美國達成遵守1944年水權協議的協議。

古巴

古巴表示美國總統川普對古巴的禁運一年造成50億美元損失。

委內瑞拉

造成委國經濟崩潰的左派獨裁者馬杜羅，引用教宗談話，要國會考慮同婚合法。

黎巴嫩

哈里里將第四度再任總理。

美國強調哈里里須改革、反貪腐。

阿拉伯聯合大公國

阿聯公民得到以色列免簽待遇。阿聯之前約旦與埃及與以色列有正常外交關係，但兩國都並未有免簽待遇。

蘇丹

若國會同意，蘇丹準備與以色列關係正常化。

伊朗

美國將伊朗駐伊拉克大使列黑名單。

奈及利亞

抗爭演變為暴動，首都拉哥斯各地起火。

幾內亞

總統大勝連任，反對黨控告選舉不公。