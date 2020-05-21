蓬佩奧2020.5.20在國務院舉行的記者會中再次猛烈抨擊中國政府，除了矛頭直指中國共產黨外，還用了「共產中國」的措辭。圖／擷自美國之音推特影片

美國國務卿蓬佩奧星期三（5月20日）再次猛烈抨擊中國政府，除了矛頭直指中國共產黨外，還用了「共產中國」的措辭。他說，中國從1949年以來一直被殘暴的共產黨政權所統治，而美國曾希望通過貿易和接觸改變這個政權，但這種希望並沒有變成現實。這位美國最高外交官還說，新冠病毒疫情加快了美國對中共現實的了解。

蓬佩奧在國務院舉行的記者會上一開場就提到了中國問題。在媒體關注疫情之際，他提醒大家不要忽視有關中國共產黨所帶來的挑戰的「更大畫面」。

殘暴威權政權

他說：「首先談談基本事實。自從1949年以來，中國一直被一個殘暴的威權政權、一個共產黨政權所統治。幾十年來，我們曾經認為，通過貿易、科學交流和外交接觸、讓他們以發展中國家身份加入世貿組織，會讓這個政權變得更像我們。這並沒有發生。」

蓬佩奧說：「我們大大低估了北京在意識形態和政治上對自由國家的敵對程度。全世界正在看清這一事實。」

蓬佩奧提到，最近的皮尤民調顯示66%的美國人對中國有不好的看法。他說：「這是中國共產黨的選擇所造成的直接結果，這些選擇受政權性質的影響。而其政權的性質並不是新生的。」

認清中共現實

他談到「更大的畫面」第二點時使用了「共產中國」（communist China）的措辭。

蓬佩奧說：「中國共產黨對武漢新冠病毒疫情爆發的回應加速了我們對共產中國更為現實的了解。中共選擇銷毀活體病毒樣本，而不是將其分享或請求我們幫助將其安全存放。」

北京在國際上的強勢行為

蓬佩奧繼續列舉中國政府在疫情期間所採取的各種咄咄逼人的行動。

他說：「中國人民解放軍對南中國海國際水域的更多地貌提出了聲索，撞沉了一艘越南漁船，威脅一家馬來西亞能源勘探公司，並單方面宣布禁漁。美國譴責這些非法行為。 」

他還說：「中國共產黨選擇以經濟報復來威脅澳大利亞，原因只是因為要求獨立調查病毒來源。這是不對的。我們與澳大利亞和120多個國家站在一起，它們如今響應了美國的呼籲，要求對病毒來源進行調查，這樣我們就可以明白哪裡發生了錯誤，並拯救目前和未來的生命。」

蓬佩奧批評世界衛生組織排斥台灣並且與北京過從甚密。

他說：「中國共產黨還選擇向世界衛生組織總幹事施加壓力，把台灣排除在本星期的日內瓦世界衛生大會之外。我明白譚德塞博士與北京不同尋常的密切關係在當前大流行病之前很久就開始了，這深深令人不安。」

習近平應讓記者自由提問

他再次批評中國政府在疫情問題上不透明，他還提到了中國領導人習近平星期二在世界衛生大會上的講話。

蓬佩奧國務卿說：「習主席本星期宣稱中國始終本著「公開、透明、負責任的態度」行事。我希望真的是如此。自從武漢市中心醫院的醫生首先開始分享有關類似薩斯病毒的信息以來，已經有142天了。然而直到今天，就在我們今天上午坐在此處之際，北京繼續拒絕允許調查人員進入相關設施，扣住活體病毒樣本，對中國境內有關大流行病的討論實行內容審查，等等等等，不一而足。如果中國共產黨希望展示出真正的公開、真正的透明，很容易就可以舉行記者會，就像本次記者會一樣，並允許記者們向他提出他們想要提出的任何問題。」

抗疫援助遠比不上給世界造成的損失

蓬佩奧還說，中國政府對國際抗疫所提供的援助，跟「共產黨的失敗」給全世界造成的巨大生命和財產損失相比，微不足道。

他還說，在援助國際社會抗擊疫情方面，與美國政府和民間所做的相比，任何國家都遙不可及。

中國政府和官媒最近公開指責這位美國首席外交官傳播「政治病毒」，並稱他是「人類公敵」。

讚揚台灣民主

蓬佩奧發出推文和書面聲明，祝賀台灣總統蔡英文開始第二屆任期，中國政府也對此表示了憤怒，稱這是「嚴重干涉中國內政」。

蓬佩奧在記者會上談到台灣時說：「我要向蔡總統祝賀她的就職。台灣的民主程序已經成熟到成為世界的典範。儘管有外來的巨大壓力，台灣已經展現出給人民聲音和選擇的智慧。」

關注香港局勢

蓬佩奧談到香港問題時說：「我們有關是否認定香港針對中國具有「高度自治」的決定仍然待定。我們正在密切關注發生在那裡的事情。」

他說：「這個星期，親民主的議員在試圖制止親北京的議員的程序違規行為時，遭到了粗暴對待。李柱銘、黎智英等主要香港活動人士被帶上法庭。這類行動給做出香港針對中國大陸保持著高度自治的評估帶來了更多困難。」

在記者會上，美國之音記者向蓬佩奧問到川普總統上星期所說過的有可能與中國「切斷一切關係」的話並問他美國是否將與台灣發展官方關係。

蓬佩奧回答說，美方對台灣選舉勝利者的祝賀和美方在台灣問題上所做的工作「與美國和中國之間的協議的歷史相符合，是海峽局勢最大穩定化的正確解決方案」。

理順關係與脫鉤問題

在談到如何處理長期形成的盤根錯節的美中關係紐帶時，蓬佩奧說：「總統談到了我們將如何做出應對、他如何開始思考應對降臨世界的這場災難，這是中國共產黨的行為造成的。我不想搶在總統前面談論本屆行政當局對此將如何應對，但是你們已經開始看到了輪廓。我與我們的5G國家安全三駕馬車談到了這點。你們已經可以看到，我們如何開始努力確保美國優先，理順這項外交政策，並以恰當的方式應對中國共產黨給美國帶來的這些風險。」

他還談到美國國防部日前宣布的擺脫對中國稀土供應依賴的措施。

他說，幾十年來，民主與共和兩黨歷屆總統都由於看好中國的巨大市場以及抱著接觸政策將改變中共的希望而對中國盜竊知識產權等行為熟視無睹，而如今川普總統將確保「為美國人民做出正確的事情」。

蓬佩奧說：「我知道他將繼續這樣做。我們將繼續在這方面努力，找出一個恰當的方式來思考我們如何能夠讓中國共產黨和中國以一種我們要求每一個國家都應有的方式來行事。」