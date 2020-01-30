藝人范瑋琪在臉書飆罵行政院長蘇貞昌口罩禁止出口政策，用語激烈。就利己主義觀點，蘇貞昌的決策並没有錯。台灣在武漢肺炎疫情蔓延中，一定要先自保，限制口罩出口，何罪之有？圖／羅東聖母醫院提供（資料照）

最近發生一件喧騰國際的「趣聞」，70多名上海人在大年初三（27日）因為堅拒與19名武漢人同機回滬發起「抗爭」，驚動日本警方和中國駐名古屋總領事館，事件擾攘5小時航班才起飛，19名武漢人抵達上海浦東機場後即全部被隔離，而70多名上海人則「抗爭」成功，獲安排免費改搭其他航空和住宿費。

這個事件突顯在武漢肺炎疫情蔓延時，人性的利己主義，馬克思主義的創始人恩格斯，在《在馬克思墓前的講話》這篇名著中指出：人首先得利己，保証自己的生存，然後才可能輸出利他的社會行為。

這是一條極其簡單的道理，在武漢肺炎疫情蔓延中，卻充分展現出來，藝人范瑋琪在臉書飆罵行政院長蘇貞昌口罩禁止出口政策，用語激烈，超越「一般水平」，惹來網友怒罵，事後發文道歉，仍無法滅火。而被封為「全台灣最聰明醫師」的名醫孔繁錦認為「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」，轉發相關新聞力挺范瑋琪。

古有名訓說：「人不為己，天誅地滅」，亞當斯密在《國富論》中，認為人從「利己」的本性出發，產生相互交換的傾向，這種傾向促進了社會分工的發展，使總體生產力大大提高，進而推動人類社會的進步。

就利己主義的觀點，蘇貞昌院長的決策，並没有什麼錯，台灣在武漢肺炎疫情蔓延中，一定要先自保，限制口罩出口，到底何罪之有，何以要被罵翻了，范瑋琪等人的問題，是他們的「利己」、「自私」，不在台灣，而在其他地方，在他們的心中，台灣不是祖國，只是他鄉，台灣人不是同胞，而是「非我族類」，所以他們才會認為口罩限制，是錯誤的政策，他們的出發點，根本不見台灣的利益，也没有顧及台灣人民的感受，所以會反向思考，出現記同錯亂的問題！

台灣是個不正常的國家，有嚴重的國家認同問題，因而衍生嚴重的藍綠對立，統獨衝突，這次發生的口罩爭議事件，真正原因即是如此，范瑋琪等人心中只有中國，眼裡只見中國人的利益，用語激烈，超乎想像，就是他們並不認為台灣是個國家，台灣人民是自己的同胞，以不堪的言辭，形容行政院長蘇貞昌，只是剛好而已！

台灣為了自保，限制口罩出口，是為了「利己」不得不如此。這正是所謂的「制度不可做之惡」，范瑋琪卻違反人性利己主義的做法，高唱「愛與關懷」，只是他們為了掩飾謀取中國市場利益，或是國家記同錯亂，轉移焦點的做法而已。