新北長照機構也爆出受照顧長者確診案例！新北市長侯友宜今日上午在市政會議宣布，今起針對長照機構的照顧者、被照顧共計3.4萬人列冊，全面進行篩檢找出陽性個案。圖／擷自公視新聞影片、Pixabay，民報合成

新北長照機構也爆出受照顧長者確診案例！土城一家民營養護中心，上個月28日有80歲長輩發燒，經送醫檢測（PCR）陽性隨即住院治療，院內住民及工作人員經快篩，有20名住民及5名工作人員呈現陽性。新北市衛生局表示，機構已立即採取分艙、分流、分樓層方式照顧，將陰性住民另送備援單位照顧，原機構並全面淨空清潔消毒。

這家養護中心5月28日發現一名80歲長者發燒，經送醫檢測（PCR）陽性隨即住院治療，社會局也將34名住民及11名工作人員進行快篩。衛生局指出，快篩結果發現有20名住民及5名工作人員呈現陽性。

衛生局為機構住民及工作人員進行PCR檢測，其中PCR呈陽性住民送醫院治療觀察，陽性工作人員則分送檢疫中心照顧。陰性住民另送備援單位照顧，原機構並全面淨空清潔消毒，至於感染源仍進行疫調中。

新北市長侯友宜上午在市政會議宣布，今起針對長照機構的照顧者、被照顧共計3.4萬人列冊，全面進行篩檢找出陽性個案，未來疫苗進來也全面施打，避免長照機構的長輩都有慢性病，染疫後會造成重症。

侯友宜說，被照顧者有的是慢性病，到醫院看病再回機構，些從外面易帶感染源回來的照顧者與被照顧者，疫苗還沒進來之前，除了嚴格落實分艙、分流、隔離照顧。