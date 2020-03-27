中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增15例COVID-19(武漢肺炎)病例，均為境外移入，3起群聚事件。圖/取自桃機臉書

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增15例COVID-19(武漢肺炎)病例，均為境外移入，今日新增個案中包括3起群聚事件，以美國(7例)及英國(6例)為主要活動國家，出國目的多為工作(8例)或就學(5例)。

指揮中心統計，今天新增案例分別為6女9男，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月15日至25日，發病日介於3月8日至25日。個案發病前，以美國(7例)及英國(6例)為主要活動國家，出國目的多為工作(8例)或就學(5例)。

指揮中心表示，今日新增個案中包括3起群聚事件。案254去(2019)年8月至美國就學，並於今(2020)年3月5日至19日探訪同在美國就學的友人(案218，3月17日發病)，案254於3月20日發病，3月24日入境時由機場採檢通報，於今日確診。

指揮中心進一步表示，案257、258在英國就讀同校同系，案257於3月12日發病，3月24日入境時由機場採檢通報；案258於3月22日入境後進行居家檢疫，3月23日發病後由衛生單位安排就醫採檢，兩人均於今日確診。

指揮中心指出，案264、267為一對夫婦，3月8日至25日前往英國洽公，兩人陸續於3月20日及23日發病，3月25日入境時由機場採檢通報，於今日確診。



3月27日確診人數詳細資料。圖/衛福部提供