蝦類味美營養價值高，廣受消費大眾喜愛，利之所趨，目前全球養蝦國家已經超過60多國，養殖蝦總產值達120億到150億美元，預估到2026年全球蝦消費總額將高達251億美元，成為最重要的經濟養殖種類。目前80％的養殖蝦來自亞洲地區，其次是拉丁美洲（占16％），養殖蝦類多以外銷為主，占全球漁產貿易額約18％。儘管養殖蝦產業創造龐大的經濟利益、卻也帶來破壞生態環境、汙染海域、勞動剝削等負面效應，在永續發展的道路上，仍有許多關卡需要突破。

台灣曾經是全球養蝦的重鎮，也是國外爭相學習的典範，更被譽為「養蝦王國」，以臺灣彈丸之地，竟能生產出高達10萬公噸的養殖蝦，堪稱另類的台灣之光。後因遭到疫病重擊，政府束手無策台灣養蝦產業幾乎一夕崩盤，辛苦建立的外銷通路也拱手讓人。而恢復昔日養殖榮景一直是水產人心心念念的大事，可惜因政策及研究方向的偏誤，經過三十多年漫長歲月，至今台灣養殖蝦每年產量僅2萬公噸（全球對蝦產量達300〜400萬公噸），不僅無法滿足國內消費需求，每年還需從國外大量進口冷凍蝦類以補不足。

反觀國外重要養蝦國家如印度、中國大陸、越南、泰國、厄瓜多，雖然也同樣面臨病毒的肆虐（如2012 及 2013早期死亡綜合症（EMS）造成中國大陸、泰國、越南、墨西哥等養蝦損失達20億〜50億美元，還有白點病毒（WSSV）、急性肝胰腺壞死病（AHPND）、十足目虹彩病毒（DIV1）等，但是這些國家多已從深陷病毒的泥淖中脫困（貫徹「預防為主，防重於治」的原則，實施生物安全措施包括；採用健康無病毒蝦苗，降低放養密度，養殖水過濾循環利用，生態養殖，智慧養殖及可追溯性，不使用抗生素的養蝦方式等），不斷的創新出口成績，在國際對蝦市場的佔有率台灣早已望塵莫及。例如中國大陸現有對蝦養殖面積達500萬畝以上，對蝦產量保持在130〜140萬公噸左右；印度2019年養殖對蝦總產量達到80萬公噸，連續三年出口全球第一（印度採用溫控的航空貨運集裝箱運送冷凍熟蝦到美國）；越南蝦類養殖總面積達68.9萬公頃，養殖產量達55萬公噸，預估2020年蝦類出口額將達到38.5億美元，越南透過與歐盟簽訂自由貿易協定及加入CPTTP養殖蝦出口數量大幅成長，同時提升其對印度、泰國等尚未簽署自貿協定的同類產品的競爭優勢，遠景看好；泰國2019年蝦類產量為31.8萬公噸，今年預估會減產10％；厄瓜多爾擁有3000多個養蝦場，總面積1.85萬公頃，2019年南美白蝦總出口量超過60萬公噸，已超過石油和香蕉，成為厄瓜多最大的出口貿易產品；這些國家的表現均遠超過台灣養蝦成果。

「養蝦王國」榮景不再

這些年台灣養蝦新聞已鮮少登上國際版面，雖然在科研方面（包括蝦類病毒防治、SPF蝦苗商業化生產、抗病草蝦的培育、智慧養蝦技術、建立優良且無特定病原帶原的草蝦種原、開發蝦類免疫調節機能性飼料等等）偶有佳作，但是實際運用到第一線養殖生產則還有許多的改善空間（好的研發成果要能真落實，不能畫大餅），加以政府不僅在經費上的支持遠不及國外重要養蝦國家，對於補助計畫成果考核也未能有效落實，迄今台灣整體養蝦規模及技術並未獲得全面提升，也無法建立台灣特有的養蝦模式，新品種（系）開發優勢不再，國家水產生物種原庫未發揮應有的功能，對環境惡化氣候變遷衝擊適應能力不足（未來養蝦強調優良水質和可持續發展），台灣已自全球蝦類價值鏈中掉鏈。而在台灣不時會出現重振養蝦王國的宣示，直言之，以今日台灣養蝦的規模、產量、技術及國家支持力度，想要重振昔日「養蝦王國」榮景，做做宣傳，喊喊口號可以，千萬不要當真！只是實話難聽，聽實話更難！



台灣曾經是全球養蝦的重鎮，被譽為「養蝦王國」。後因遭到疫病重擊，政府束手無策台灣養蝦產業幾乎一夕崩盤。示意圖／擷自公視網路影片