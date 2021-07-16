美國蘭德智庫亞太政策中心主任多薩尼多薩尼預期，美台TIFA會談帶來後續的政經影響可能超乎預期，因為，美台關係越來越像正常國家間的交流，即使美國堅持一中原則，但看來也不會再顧忌中國，而自我限縮與台灣的交流。示意圖／Pixabay、總統府flickr，民報合成

美國與台灣於6月底重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA）並達成十大共識後，中國的反應相對冷靜，未對台灣祭出任何具體的經貿反制。分析人士說，TIFA會談釋出了美台攜手，推動部分供應鏈脫鈎中國的訊號，不利於中國。因此，中國若持續脅迫台灣，恐將催化包含台灣在內的民主國家結盟，甚至未來形成類似「貿易北約」的共同體，在經濟上圍堵中國，屆時那將會是中國的下一個惡夢。

分析人士研判，中國對台可操作的貿易籌碼本就不多，而且美中兩大強權即將重返經貿談判，再加上，西方民主國家近來所湧現的抗中聲量越來越強，都讓中國只能「冷處理」，以免適得其反，催化台灣站隊美國或國際社會結盟對抗中國的趨勢。

蘭德智庫（RAND Corporation）亞太政策中心主任多薩尼（Rafiq Dossani）在接受美國之音採訪時表示：「美國對台軍售並沒有激起中國對台的具體制裁，進一步解讀美台TIFA會談，應也不會激起中國對台灣祭出強硬措施。但是，如果中國想表達不滿，有可能會退出與美國的貿易談判，這將同時損害美、中雙方的利益，所以中國應不會大動作反應。」

時值美中重返談判的敏感時刻，分析人士認為，美國也是透過TIFA會談，一方面開啟美台經貿關係的正常化，另一方面也打台灣牌，增加其談判籌碼，迫使中國讓步。



蘭德智庫（RAND Corporation）亞太政策中心主任多薩尼（Rafiq Dossani）。圖／擷自CBA網站

美台經貿關係正常化

多薩尼預期，美台TIFA會談帶來後續的政經影響可能超乎預期，因為，美台關係越來越像正常國家間的交流，即使美國堅持一中原則，但看來也不會再顧忌中國，而自我限縮與台灣的交流。

多薩尼說：「以中國的立場來看，引發北京干預的紅線更多是在外交和國防領域，而不是在貿易領域。換言之，美台關係在紅線以下可以做很多事情，包括減少兩個實體之間的雙邊投資障礙，並不影響美台進一步發展實質關係。」

蘭德智庫另一位國際防務的高級研究員何天睦（Timothy R. Heath）也同意，TIFA會談後，美台經貿關係出現了正常化的好兆頭，這代表在拜登政府主導的印太布局下，台灣的戰略重要性提高。在此前提下，中國動輒得咎，任何對台冒進的舉措既可能得罪美國、也可能引發台灣內部更大的反感。

何天睦說：「中國可以繼續透過網路騷擾、軍事恐嚇等慣用的伎倆，向台灣施壓。然而，這對在台灣贏得好感無濟於事，反而會產生反效果，使島上的人們更加憎恨中國。」

事實上，不僅美台關係升溫，台日關係也隨着日本三度捐贈台灣數百萬劑AZ疫苗而更趨緊密。日本副相麻生太郎近日甚至公開表態：如果中國武力犯台，日本可能聯合美國共同協防台灣。

何天睦認為，拜登政府傳達出的訊息很明確，那就是，盡管受限於一中原則，美方將繼續與民主國家包括台灣建立友好的聯盟關係，也就是，「結盟打群架」，這是中國必須面對的國際新常態。



蘭德智庫國際防務的高級研究員何天睦（Timothy R. Heath）。圖／擷自USC網站

TIFA促產業鏈脫鈎中國？

另外，部分分析人士認為，美台TIFA復談也釋出了美台聯手，加速產業供應鏈移出中國的效應。美國南卡羅萊納大學艾肯商學院講席教授謝田認為，受到美中貿易戰和新冠疫情的影響，全球產業供應鏈的重組已是趨勢，特別是不少產業鏈開始移出中國，他認為，這已經為民主國家籌組「經濟北約」奠下基礎。

謝田早於2018年就支持各國籌組類似「經濟北約」的聯盟，以抵制中共對外不公平競爭、竊取知識產權、或以經濟脅迫換取政治利益等「經濟霸權」的不合理行徑。他說，美國若帶領歐盟和包括台灣在內的亞洲民主國家順利組成此一聯盟，「經濟北約」將是中國的下一個惡夢。

謝田向美國之音表示：「如果能夠進一步推動『經濟北約』的話，那這就是可以借用產業鏈轉移、移出中國、移除中共這個趨勢，而在中國周圍地區的國家能形成新的產業鏈的分布……中共跟各國都是敵對的，把（中共）這個魔鬼排除在外，其他國家形成新的產業鏈，就是一種經濟上的一種聯盟。」

他說，由於經濟結盟不涉及主權，台灣的參與不會受限。只不過，台灣經濟現在過度依賴中國，有超過四成的出口銷往中國市場，因此，若加入此一聯盟，可能引發中國報復，帶來負面的經濟衝擊。謝田因此建議，台灣盡快降低對中國的依賴，並分散外銷市場或做到出口多元化，以強化經濟競爭力。

不過，謝田強調，中國的經濟脅迫往往違反經濟和市場原則，力道和效應都無法持久，這也是為什麼中國近來杯葛澳洲紅酒、鐵礦、甚至龍蝦進口都成效不彰的原因。