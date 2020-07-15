最近在立法院外面，許多民間團體推動司法改革的代表在靜坐抗議，主要訴求是民進黨急著要在立法案臨時會中通所謂〈國民法官法〉實施參審制，卻捨棄民進黨黨綱中明文記載的要推動「陪審制」，這種在野時喊得很大聲贏得民意支持的「陪審制」，一旦掌握執政權時就換了腦袋，不惜違背民意而且粗暴的強姦民意，利用立法院多數表決，為所欲為的強推大開民意倒車的「參審制」，向共產中國最落伍的獨裁政權看齊，以「參審制」愚弄人民，仍由黨國控制的法官貫徹自由心證實行專制的司法審判，不尊重人權也違背民意的維持現狀，讓人民對司法的失望和不信任繼續維持下去！

陳永興醫師指出蔡英文於競選時提出要司法改革的訴求贏得掌聲和選票，當選後卻在召開司法改革的國是會議時就表現出專斷獨裁的態度，不肯接受民間司改團體參與國是會議代表的共識「陪審制」，四年來司法改革毫無進展已讓人失望，如今第二任期開始，更毫無誠信的違背民意，急著要求民進黨立院黨團盡快要通過「參審制」，已引起社會公憤，讓人對民進黨的失去理想和原則深感痛心！更糟糕的是蔡英文總統竟然在官邸召集民間司改團體代表，進行所謂溝通的摸頭聚會，更演出不尊重大法官的戲碼，臨時召喚前任司法院秘書長現任大法官前來官邸，當眾訓斥，讓與會者傻眼以致引來有違憲政倫理的批評，據與會者轉述，確實當時蔡總統的動怒令人深感錯愕與不妥！

有關「陪審制」和「參審制」的實質精神大不相同，出發點和邏輯思考也大異其趣，陳永興醫師於影音評論中有深入的分析和說明。

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