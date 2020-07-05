美國明尼蘇達的黑人佛洛伊德被警察勒斃，引發超過一個月的種族騷動，中共趁機紅色滲透，勾結法西斯主義分子大搞革命顛覆，暴動甚至蔓延到歐洲，導致川普民調大傷，佛洛伊德就是來自索馬利亞難民後代，1991年，索馬利亞內戰，聯合國維和部隊派美軍進駐，並且接納3萬難民，安置在明尼蘇達，而最近，從索馬利亞獨立出去的索馬利蘭，傳出和台灣互設辦事處，未來可能邁向建交的消息。

索馬利蘭不回祖國

說起來，索馬利蘭與台灣命運極為相似，本來，索馬利蘭在1960年脫離英國殖民自行獨立，接著加入索馬利亞共和國，成為索馬利亞一部分。但是，1991年內戰後，位於北方的索馬利蘭聯邦州，不想捲入戰火，自行宣布脫離索馬利亞獨立，到目前已歷經30年，但是，國際上並不承認索馬利蘭的獨立地位，雖然，索馬利蘭擁有石油礦產，但是，人均排行是世界落後的窮國，獨立後的索馬利蘭實施民主制度，這一點和索馬利亞的政府獨裁很不一樣，因此，索馬利蘭不想回歸索馬利亞，另一個更重要原因，索馬利亞內戰以來，已經變成一個無政府國家，濱臨阿拉伯海，印度洋的人民，下海充當海盜，惡名滿天下，包括中共也必須派遣軍艦，在這個海域保護船隻航行安全，2013年，湯姆漢克斯所拍攝的電影《怒海劫》，就真實描述大型油輪遭遇海盜攻擊的故事，湯姆漢克斯因為這部電影，拿下奧斯卡金像獎。

索馬利亞人民下海當海盜，其實有諸多因素，2012年出版的《海盜國家真相》一書，作者葛雷高里拉魯，訪問了伊斯蘭大學的阿拉伯問題專家莫海默德哈珊，哈珊說：「索馬利亞人變成海盜，成因很多，卻和歐洲國家的掠奪有關，其中也有亞洲的大型漁船，也是掠奪者」，台灣也曾經有大型鮪釣漁船在這海域，被索馬利亞海盜攻擊綁架，經過談判，花了不少贖金才贖回船隻，還有一艘船被充當海盜的母船。



圖／擷自維基百科，公有領域

海盜國家真相

哈珊說：「索國內戰之後，難民四處逃闖，民不聊生，歐洲國家趁虛而入，在索國海岸拋棄核能廢料，這些廢料因為洋流漂到索國岸上，許多漁民感染奇怪疾病」；第二，索馬利亞屬於發展落後國家，捕魚技術和設備，無法和歐亞先進國家比較，因此，沿岸的魚源幾乎被大型漁船捕撈怠盡，這也是引發索馬利亞人民下海當海盜原因，「你抓我的魚，我抓你的人」，簡單說就是「冤冤相報而已」。

索馬利蘭雖然貧窮，但是更害怕動亂，2018年剛完成首都到外界的聯外道路，這條道路經費是由人民捐款完成，現任總統捐了6000美金，他們貧窮卻很爭氣，不怕索馬利亞施壓，所以獨立分裂狀態，可以一拖30年。

目前，「中共國」與索馬利亞有邦交，但是卻沒有在索馬利亞或索馬利蘭設大使館，中共派遣衣索匹亞的大使館，兼任索馬利亞事務，對於索馬利亞分裂，也很清楚，中共承認索馬利蘭是索馬利亞一部分，如果台灣和索馬利蘭建交，直接頂撞當然是索馬利亞，這種情況很複雜，所以，設立辦事處，不用中華民國國號原因在此。

中共的黨媒說：「索馬利蘭只是利用與台灣建交，目標是向中共要更多援助而已」，這種說法也在非洲國家盛傳，事實上，台灣很早就與索馬利蘭接觸，而且有醫療團在當地進行人道服務，互設辦事處，當然有助於台灣在非洲打開局面，對於經貿也有幫助。

其次，國際媒體認為索馬利蘭獨立問題，是美國和中共在非洲的代理人戰爭，美國不希望看到索馬利蘭回歸索馬利亞，變成統一國家，影響非洲區域霸權，如果讓索馬利蘭走出經濟困境，藉著台灣的協助，讓索馬利蘭進一步發展，也可以讓美國在非洲種下民主國家典範，對於台灣、美國、世界都有好處。