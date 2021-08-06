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每日國際焦點

印尼與美國開始聯合軍演，外長Retno Marsudi表示印尼與美國進入雙邊關係的新時代。

白俄羅斯與俄羅斯將於9月10~16日舉辦「西方2021」軍事演習，將動員總計1.28萬人，其中俄國2500人。

雇用海地總統刺殺案傭兵的邁阿密公司CTU，稱與刺殺案無關，表示遭欺騙，主謀是總統本身衛隊。

衣索比亞提格雷軍攻佔世界遺產、衣索比亞基督教聖地拉利貝拉。拉利貝拉位於安哈拉境內。安哈拉軍與中央軍連同地方首長在4日不戰而逃。

日本

任天堂4~6月switch出貨大跌22%至445萬台。

南韓

計劃投資2.2兆韓圜，至2025年成為全球5大COVID-19疫苗生產國之一。

中國

出口美國運費大漲至每40呎貨櫃2萬美元。

新華社報導電子菸有害，使中國電子菸股大跌。

習近平吹噓中國2021年可提供20億劑疫苗給外國。目前中國總共已提供外國7.7億劑疫苗。

印度 #REF! 印尼

與美國開始聯合軍演，外長Retno Marsudi表示印尼與美國進入雙邊關係的新時代。

無視聯合國反對，繼續於世界遺產、科摩多巨蜥保護地，科摩多國家公園的林卡島，興建遭稱為是「侏儸紀公園」的遊樂園計劃。

雅加達病例統計顯示，未打疫苗者染疫死亡率15.5%，已施打疫苗者染疫死亡率4.1%。證明疫苗功效。

菲律賓

為阻止印度變種即將全面封鎖，傳未打疫苗者將禁入超市與購物中心，導致數千菲國人民湧入馬尼拉尋求施打疫苗。

馬來西亞

反對黨與盟友表示慕尤丁並未得到多數支持，不信任投票可能倒閣。

有條件許可使用莫德納疫苗。

越南

103家水產公司因防疫關閉，其中21家有測出病毒。

泰國

國家公園暨野生動植物管理局禁用會傷害珊瑚礁成分的防曬油，包含氧化苯甲酮、甲氧基肉桂酸辛酯、有機樟腦衍生物Enzacamene、對羥基苯甲酸丁酯四種成分。

緬甸

東協指派汶萊外交部次長Erywan Yusof為緬甸特使。

阿富汗

俄羅斯外交部資深官員表示塔利班攻勢逐漸來到強弩之末，因無足夠資源拿下主要城市。

巴基斯坦

威脅不打疫苗就要禁用手機、不得進入辦公室、餐廳、購物中心、大眾運輸，數萬民眾連忙湧出施打疫苗。

印度教小童在伊斯蘭神學院圖書館小便，導致暴動攻擊印度教廟宇，警方派遣警力保護。

塔吉克

俄羅斯增加軍事武器增援塔吉克、烏茲別克。

烏茲別克

俄羅斯將於烏茲別克軍事演習中，佈署圖-22M3超音速戰略轟炸機於阿富汗邊界。演習時將有烏茲別克米格29戰機護航。

歐盟

答應派遣援助前往希臘、義大利、阿爾巴尼亞、北馬其頓撲滅野火。

英國

法國已完整接種疫苗者入境英國不再需要隔離。先前英法兩國為此發生外交衝突。

法國

海巡自1~7月阻止481起偷渡到英國嘗試，但仍有421船偷渡客搭橡皮小艇成功搶灘英國。

德國

蒂森克虜伯將基礎建設部門賣給德國投資公司FMC Beteiligungs KG。蒂森克虜伯積極重組，先前出售礦業部門給丹麥的FLSmidth。蒂森克虜伯基礎建設部門員工480人，年度營收1.4億歐元。

俄羅斯

將紐約巴德學院列為不受歡迎。

義大利

強制要求教師必須有免疫證明。

瑞士

阿富汗政府以疫情與內戰為由，要求瑞士暫停遣返阿富汗偷渡客3個月，但瑞士不打算改變遣返政策。

白俄羅斯

與俄羅斯將於9月10~16日舉辦「西方2021」軍事演習，將動員總計1.28萬人，其中俄國2500人。

立陶宛

為解決白俄讓伊拉克偷渡客直飛白俄後大量放入立陶宛問題，歐盟召喚白俄羅斯大使，並與伊拉克政府談從根源減少偷渡客。

希臘

雅典北方野火復燃。

美國

莫德納疫苗實際施打兩劑完成後6個月保護力達93%，與臨床試驗時的94%相差無幾。

拜登發布總統命令目標2030年半數新車都是零碳排放車輛。

加拿大

供應世界半數小麥的美加大平原，春麥受乾旱嚴重災損。

石油、汽車出口帶動加拿大6月外匯順差32.3億加幣，近13年來最高。

墨西哥

貧窮率在2020年底飆升至44%，左翼總統Andres Manuel Lopez Obrador於2018年上台宣稱窮人優先，但就任以來的左派政策以及受到疫情影響，導致越濟越貧，貧窮人口增加高達380萬窮人，極端貧窮率也從7%提升至8.5%，極端貧窮人口將近1100萬人。

巴西

數百位商業領袖發表公開信要求總統波索納洛尊重選舉。

阿根廷

超級乾旱導致安地列斯山脈雪量大減，厄瓜多到阿根廷之間許多大山雪量奇少甚至無雪，可能影響之後水源供應。

哥倫比亞

從前哥倫比亞人民軍叛軍手上繳獲67公斤炸藥，阻止叛軍計畫炸彈攻擊首都波哥大。

委內瑞拉

墨西哥總統Andres Manuel Lopez Obrador將主持委內瑞拉獨裁者馬杜羅與反對人士的談判。

祕魯

馬列主義總統Pedro Castillo一就任就會見中國大使、礦業，討論強化2009年貿易協定。Pedro Castillo意圖將祕魯帶往左翼，第一步就是大幅度親中。

海地

雇用海地總統刺殺案傭兵的邁阿密公司CTU，稱與刺殺案無關，表示遭欺騙，主謀是總統本身衛隊。

以色列

國防部長Benny Gantz表示以色列已經準備好軍事打擊伊朗。

沙烏地阿拉伯

油價上漲使全球地4大石化工業廠沙基工業第二季業績亮麗，獲利76.4億美元，去年同期為虧損22.2億美元。

伊朗

新任總統Ebrahim Raisi於5日宣誓就職。

衣索比亞

提格雷軍攻佔世界遺產、衣索比亞基督教聖地拉利貝拉。拉利貝拉位於安哈拉境內。安哈拉軍與中央軍連同地方首長在4日不戰而逃。

蘇丹

法院宣判6名快速反應部隊軍官，以2019年抗爭中殺害6名學生的罪名，判處死刑。

查德

部隊巡邏查德湖時遭武裝民兵突襲，26殉職。

布吉納法索

武裝集團襲擊造成30死。

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