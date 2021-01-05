1月6日川普號召150萬人到華盛頓DC支持川普團隊，把真相傳出去，讓那些被「黑手」朦騙的人看清中共滲透美國的真相。圖／擷自trumpmarch.com

翟東升演講視頻 洩露了中共對美滲透

最近傳出，中國人民大學國際關係學院副院長翟東升11月28日的演講視頻，洩露了中共對美統戰和滲透的密聞。翟東升聲稱，「在1992年到2016年之間，中美之間各種危機都可以在兩個月之內搞定」，「什麼原因？咱們上邊有人，我們在美國的權勢核心圈有我們的老朋友！」中共對美國的滲透早已經傳得沸沸揚揚，但是一個中共學者公開昭告天下，還是令人震驚。

中共為了實現「取代美國成為世界霸主」的野心，對美國採取滲透收買「權勢核心圈」，以便達到

（1）竊取美國高科技技術。

（2）輸送「社會主義理念」進入美國。

（3）腐化美國政界，讓美國政府依照中共的意志行事。

令人恐懼的是：「這3個工作項目，中共都得到巨大的成果」。其中，「腐化美國政界」對美國的傷害最大，而所利用的工具就是「錢」，翟東升說：「天下沒有美元搞不定的事情。如果一沓（鈔票）搞不定，我就兩沓，這是我的工作方式。」。

翟東升特別指出「在1992年到2016年之間」，表示從1992年，也就是從柯林頓（Bill Clinton）贏得總統大選開始，到2016年，川普（Donald Trump）贏得總統大選為止。在這期間內，中共對美國滲透與收買「權勢核心圈」進行很顺利。在這當中，總統柯林頓就是始作俑者。

柯林頓出賣美國「導彈關鍵技術」給中共

柯林頓開放美國「導彈關鍵技術」輸出給中共的訊息，已經有不少報導。從1995年起數年間，美國「休斯太空通訊公司（Hughes Space and Communications）」與「勞拉太與空通信公司（Loral Space & Communications）」在柯林頓政府的許可下，對中國輸出「導彈系統」技術，並且接受了60名中國科技人員到美國訓練。當時中國導彈技術嚴重落後，歷經數次發射失敗，接受美國技術後突飛猛進。如今，中共的長程導彈可以攜帶核彈頭，射程涵蓋全美國，全是柯林頓一手造成的。換來的是，「休斯」與「勞拉」對民主黨的巨額捐款。怪不得，有人以「賣國賊」稱呼柯林頓。

後來，經過數年的調查，「休斯」與「勞拉」兩家公司分別被罰巨款，因為違反美國聯邦法律，但是柯林頓卻逍遙法外。不幸的是，對美國以及全世界的傷害已經造成，

中共滲透美國政府高層

在美國也有出現了吹哨人，12月20日名作家彼得·施韋澤（Peter Schweizer）在福斯新聞（Fox News）電台，討論有關拜登（Biden）家族醜聞，與主持人瑪麗亞（Maria Bartiromo）的一段對話中。他説：「在華府有很多有權勢的人希望，杭特．拜登（Hunter Biden）的事件趕快結束，因為這有可能直接影射到他們的身上。你只要看美國立法機構的最髙層，參議員院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）的妻子，交通部長趙小蘭（Elaine Chao）所擁有的船運事業，購船是由中國政府貸款，船隻是中國政府製造的，船員是中國政府招集的，公司的業務與所運輸的貨物大多數來自中國國營企業。因此，假如麥康奈爾做出中共不喜歡的事，他們可以毀掉這個家族事業。」

施韋澤繼續說，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的丈夫在中國完成一連串的交易以及參議員范士丹（Dianne Feinstein）的丈夫在中國經商25年都得利於中共特別照顧。最後他提出一個問題：

「為了摧毀美國政府的領導階層，中國政府讓一些美國高級政治人物的家人，享有特殊商業優惠。」

「問題是，我們必須要有反制的行動，或我們就讓它過去了？」

瑪麗亞回答：「在這裡我向我的觀眾們承諾，我絕對會追究到底，不容中國共產黨接管美國。」

瑪麗亞大義凜然的回應令人感動，但接下來發生的事情，卻令人毛骨悚然。



2020年12月20日名作家彼得·施韋澤（Peter Schweizer）（右）接受福斯新聞電台主持人瑪麗亞（Maria Bartiromo）（左）的訪問，討論有關拜登（Biden）家族醜聞。圖／擷自網路，民報合成

黑手操控美國媒體

數日後，同樣在福斯的新聞節目，主播瑪麗亞在節目中剛提到「拜登與亨特被調查的醜聞」，整個節目就被掐斷，轉播表彰納什維爾爆炸案幾個警察的内容……。

顯然地，有人決定瑪麗亞不可以繼續追查「拜登醜聞案件」，而這個人的權力大到可以馬上斷播。回想自從美國總統大選競選期間以來，美國的「大媒體包括社交媒體」不約而同的，不報導「對拜登不利的消息」與「對川普有利的消息」，實在可怕。我們可以確定的是，有一隻可怕的「黑手」在背後操作，決定美國人民「可以知道什麼訊息」，與「不可以知道什麼訊息」。這跟共產中國有什麼不同？只是共產黨是明目張膽的控制新聞報導，而在美國是邪惡的「黑手」在背後操控。

這隻黑手的真面目是什麼？還暫時看不清楚，但是我們知道「這隻黑手正在摧毁，已經建立了200多年的美國自由民主政治體系。」我們必須喚醒民眾，剷除黑手，護衛自由民主。

支持川普捍衛自由民主

雖然我們還看不清楚「黑手」的真面目，但我們可以看到「黑手」要傷害的人就是川普。回到翟東升演講視頻，他說2016年川普上台後，華爾街試圖在中美貿易戰過程中幫中共的忙，但是「力有不逮」。川普不被華爾街控制，更不會聽中共的話，因為他不會被收買，也不懼威脅，是中共極欲去除的麻煩人物。

這次大選在疫情的擾亂下、在媒體受制於黑手控制下、在前所未有的選舉舞弊下，川普落敗了。雖然川普團隊極力揭選舉舞弊，以求翻轉選舉結果。但是要確定一件弊案需要很長的時間，有那麼多的弊案要在兩個月內釐清，是不可能的事。因此川普團體選擇在1月6日國會確定選舉人票時，將所有選舉的違法違規的情況訴之於參、眾兩院，請求兩院主持公道。

雖然要在參、眾兩院翻轉選舉結果並不容易，我們必須繼續支持川普團隊，理由是在「黑手」的遮蓋下，有相當多的民眾看不到真相，例如有超過70%的共和黨人，相信這次的總統大選有舞弊，但是只有約10%的民主黨人相信。川普團隊若能在國會提出有力的大選舞弊證據，「黑手」就不容易封鎖，有利於全民對「大選舞弊」的認定，也有利於民眾對「黑手伸入媒體」的警覺。

再者，川普剛當選年度美國「最受尊重的男士」，加上川普在共和黨內有70%以上的支持率，遠遠超過其他政治人物，川普的領導力由此可見。因此為了「鏟除黑手」，為了「鏟除政界的腐敗」，為了「捍衛自由民主、振興美國」我們必須繼續支持與擁護川普。

1月6日川普號召150萬人到華盛頓DC支持川普團隊，可以參加的人盡可能去參加，不能參加的人可以參加地區的活動。最重要的，要把真相傳出去，讓那些被「黑手」朦騙的人看出真相。