中國展開大外宣全力洗白武漢肺炎，不讓中國背上武漢肺炎病毒始作俑者的惡名，中國外交部發言人指稱，肺炎病毒是美軍帶進去武漢的。民主國家陷入兩面作戰，一邊要對付武漢瘟疫，一邊要對付中共大外宣的指鹿為馬，顛倒黑白，瘟疫假訊息正在肆虐國際。圖/取自趙立堅推特

遭受中國武漢肺炎入侵，西方國家加總的確診率，和死亡率，已經超過中國首發地，如今，民主國家陷入兩面作戰，一邊要對付武漢瘟疫，一邊要對付中共大外宣的指鹿為馬，顛倒黑白，瘟疫假訊息正在肆虐國際。

中國不承認武漢瘟疫來自中國，動機令人不解，因為，如果純屬大自然的生態危機，中共其實無須擔負任何責任，可以正大光明的面對，就算曾經隱瞞，也可以用中國醫療公衛水準不足，堵住國際悠悠之口，但是，對中國病毒一詞，反應如此強烈，難免給人其中必定有鬼的懷疑，類似德國麻疹，日本腦炎，多數人朗朗上口，習以為常，卻沒有看到這兩個大國提出抗議，中國到底怕甚麼？因為急著掩蓋，反而造成全球排華風浪，值得嗎？

中共全力洗白武漢肺炎

中共不只擔心國際提到中國病毒，還想盡各種方法，強迫灌輸人民，讓14億人罹患強制健忘症，目的就是確保中國偉大形象，沒有因為輸出武漢病毒，傷害無辜的他國人民而崩壞，既然要顛倒黑白，所以必須從自己人下手，於是，中共驅逐美國三家代表性媒體記者；包括華爾街日報，紐約時報，華盛頓郵報，並對美國之音和時代周刊進行財務審查，決定是否持續發給記者簽證，把報導真相的外國媒體，趕離中國，等同矇住中國人眼睛，這還不夠，3月17日，中共宣布擴大網路安全保衛局的職權，授權網軍可以針對不滿政府的言論，以及不依規定報導瘟疫情況，視為危害國家安定，網軍可以任意逮捕，審訊，處置，中共一方面對內洗腦灌輸錯假訊，一方面把錯假訊息傳到國際，尤其台灣受害尤烈，根據調查局報告；從武漢瘟疫開始到現在，抹黑台灣數百萬錯假訊息中，70%來自中共網軍部門，為了洗白自己，中共寧願讓中國人罹患失智者，就算有一天，武漢瘟疫消失了，中國人的失智症更難醫治，川普顯然已經理解中共的伎倆，所以，乾脆用中國病毒稱呼，一連說了三次，引起中國外交部哇哇叫。

失智通常是高齡疾病，70歲的中共國，當然也算高齡，這個國家罹患不只是失智，而且是阿茲海默症，談到這種疾病，大家對阿茲海默醫師肯定不會陌生。

1901年，一位名叫奧古斯特的中年女性，被送進法蘭克福瘋狂與癲癇診療所，這一位平凡的女人，突然有一天出現奇怪的現象，她強烈懷疑自己的丈夫，而且出現忌妒和佔有慾，她感覺自己的菜餚，有奇怪味道，對小事經常遺忘，一出門就迷路，奧古斯特因此被送進診所，變成阿茲海默醫師的病人，1901年11月26日，阿茲海默醫師，第一次見到奧古斯特，留下珍貴的問診資料，阿茲海默醫師從姓名，年齡，一路問到婚姻情況，並且在病歷書旁，加註幾個註腳；記憶出現缺口，辭義錯置，無意義的字詞，不斷重複的語言，阿茲海莫認為這種病不像是典型老人失憶症，因為奧古斯特才51歲，這種病暫時無解，在對話中，奧古斯特悲傷的說；我終於失去我自己，這句話，也成了阿茲海默症的名言。

面對這種新型疾病，阿茲海默醫師只能觀察對話，五年之後，奧古斯特女士在醫院過世，阿茲海默醫師拿到屍體解剖同意，並把大腦組織交到慕尼黑判讀，發現奧古斯特的大腦神經元有3分之1已經死亡，1906年，阿茲海默第一次對醫學界發表報告，名為大腦皮質區的特殊病變，這並非普通失智症，還包括併發精神疾病，妄想，多疑，知覺失調，遺忘。

阿茲海默被稱為人道主義醫師，他為了治療這種疾病，一輩子沒有中斷研究，並且每一週，必定撥出時間，替窮人免費看診，他的太太是猶太人，在納粹統治下，孩子被視為混血種，受到各種屈辱迫害，可是，人生的挫敗並沒有改變他作為醫生的責任。

良醫拯救失智，中共國剛好和阿茲海默醫師相反，努力讓你罹患失憶症，中共對全世界的毒害，不單單是武漢瘟疫的擴散，如今，中共沒有勇氣面對錯誤，還努力把阿茲海默症植入中國人腦內，甚至張開更大的野心，想要把錯假訊息，植入世界各國人民的腦內，破壞神經元，讓全人類認知失調，失去記憶，產生妄想，這種紅色瘟疫比起[武漢瘟疫]更狠毒。

我們應該學習川普把中國病毒說三次，喚起世界記憶，全世界一起對抗中國失智症。