「學生看到新聞媒體中演藝人員、企業家及民間團體紛紛發起抗疫善舉如捐贈醫療器材，發送物資等為醫護人員打氣」！復華中學觀光科林楚羚主任說，因此，觀光事業科學生們也想為堅守崗位的醫護人員手作送愛心。今特地準備手作烘焙點心及掛耳式咖啡包，致贈給此次協助全校教職員工施打疫苗的高雄阮綜合醫院。

全國第二級警戒持續，高雄截至目前疫苗覆蓋率已達38%，第一線醫護人員始終堅守崗位，守護防疫在最前線。高雄復華中學詹耀宗校長帶領觀光事業科師生與烘焙點心等手做愛心致贈高雄阮綜合醫院，向全體醫護人員表達感謝。由阮綜合副院長－阮仲監醫師代表接受，並回贈感謝狀。

復華中學觀光科林楚羚主任指出，6、7月適逢技能檢定季，學生為考取烘焙丙級證照，因疫情影響停止實務練習，而提前準備好的原物料，今轉換為愛心手作烘焙，由觀光科張庭綺老師、陳湘怡老師帶領學生製作餐點；期盼這些點心及咖啡能傳達心中，對第一線防疫醫護人員最誠摯的敬意及感謝。透過此次手作送愛心活動，也讓學生懂得珍惜食材與社會回饋之感恩的心。

復華中學校長詹耀宗表示，觀光科師生運用特色課程-咖啡實務中所學的內容，從烘豆、磨豆及包裝等，親手製作掛耳式手沖濾包咖啡，以及運用烘焙課程所學製作蛋糕、餅乾及麵包，讓學生以實際行動力挺醫護，學以致用。

在新型冠狀病毒病，COVID-19疫情延燒之際，復華中學全力應援辛勞的醫護團隊，相信此次活動，除了讓學生學以致用，更讓學子的高中生涯，留下美好且有意義的回憶。’

鄰近高市府四維中心的復華中學設有高級中學普通科、專業類科以及國中部、幼兒園。國中部以實施全英語教學及主題課程資優教育為特色。復華為教育部高中職學校校務評鑑為一等特優學校。