新聞標題【民報】【影音】爆！公然違法畫面流出！? 高醫校友會改選風暴狂燒！
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【影音】爆！公然違法畫面流出！? 高醫校友會改選風暴狂燒！

 2020-10-19 11:45
人民團體選舉罷免辦法第三十一條。
人民團體選舉罷免辦法第三十一條。

根據人民團體選舉罷免辦法第三十一條（清查在場人數動議之效果） 人民團體之選舉或罷免，在開始前，出席人如未提出清查在場人數之動議，其選舉或罷 免應隨該會議之合法而有效；如提出此 項動議，應即清查在場人數，須足法定出席人數時，方可開始選舉或罷免。

高醫大校友總會18日改選，擔任主席的理事長藍傳盛卻公然拒絕清點人數，改問現場用舉手表決是否贊成清點人數，明顯違反人團法相關議事規則，不理會會員提出的清點人數的要求。尤值一提的是，國民黨不分區立委張育美坐在其旁高舉贊成其主張(用舉手表決贊成清點人數)

惟事實上，理事長參選人江文舜對於藍傳盛的違反議事程序，已退席抗議。並發布聲明。據其陣營人士透露，不僅要向有關單位舉報，也將提告。

※【10/18選舉程序違法聲明】/理事長參選人江文舜

對於藍傳盛理事長傾斜式的會員大會選舉安排，不處理監事提出的程序問題提案清點人數案限制連記法提案、以及領票不確認身份投票一人多張代投違法問題我們退席拒投抗議。藍君公然違法造成的校友總會繼續停擺、一整年拒收新會員損害會員權益、應負最大責任，雖不忍大家舟車勞頓聚集，也感謝眾多反正校友的支持，但是對於選舉不公折損校友總會公信力表示嚴厲譴責理事長參選人江文舜

※公然違法畫面流出！?尚端視未來有關單位依法認定，惟高醫校友會改選風暴將繼續狂燒已是必然。

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