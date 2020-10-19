根據人民團體選舉罷免辦法第三十一條（清查在場人數動議之效果） 人民團體之選舉或罷免，在開始前，出席人如未提出清查在場人數之動議，其選舉或罷 免應隨該會議之合法而有效；如提出此 項動議，應即清查在場人數，須足法定出席人數時，方可開始選舉或罷免。

高醫大校友總會18日改選，擔任主席的理事長藍傳盛卻公然拒絕清點人數，改問現場用舉手表決是否贊成清點人數，明顯違反人團法相關議事規則，不理會會員提出的清點人數的要求。尤值一提的是，國民黨不分區立委張育美坐在其旁高舉贊成其主張(用舉手表決贊成清點人數)

惟事實上，理事長參選人江文舜對於藍傳盛的違反議事程序，已退席抗議。並發布聲明。據其陣營人士透露，不僅要向有關單位舉報，也將提告。

※【10/18選舉程序違法聲明】/理事長參選人江文舜

對於藍傳盛理事長傾斜式的會員大會選舉安排，不處理監事提出的程序問題提案、清點人數案、限制連記法提案、以及領票不確認身份、投票一人多張代投的違法問題，我們退席拒投抗議。藍君公然違法造成的校友總會繼續停擺、一整年拒收新會員損害會員權益、應負最大責任，雖不忍大家舟車勞頓聚集，也感謝眾多反正校友的支持，但是對於選舉不公折損校友總會公信力表示嚴厲譴責。理事長參選人江文舜

※公然違法畫面流出！?尚端視未來有關單位依法認定，惟高醫校友會改選風暴將繼續狂燒已是必然。