所謂超限戰，就是無所不用其極，目的就是顛覆你。

6月20日，川普在奧克拉荷馬的造勢大會上，從預估的兩萬人，結果到場只有六千人，讓川普顏面無光，這是，中共介入美國選舉，最明顯的事件，後來經過調查——背後原因是「抖音」搞鬼，這是中共對美國展開超限戰，整倒川普的行動之一。

抖音收購美國公司

抖音是北京「字節跳動」旗下公司，去年，「紐約時報」報導；抖音和中共高層關係匪淺，國營企業扶植上市，或者說是類似「環球時報」大外宣機構，只是換了一個面貌出現而已，用對嘴音樂掩蓋真面目，又可以吸收年輕人上線，今年為止，全美下載超過7億，多出美國人口數，成為市值千億人民幣的公司，這個平台在2017年以十億美金，收購美國MUSICAL.LY網站，當初談好，會保持美國公司自主經營的權利，但是半年後，抖音就完全把美國公司改為抖音美國公司，成為大外宣機構之一，去年，「反送中」運動風起雲湧，抖音接到中共指示——全面審查有關「反送中」支持香港言論和影片，「紐約時報」更進一步報導，抖音把美國個人身份資訊傳送到中國，這是100%的中共特務機構。

美國共和黨清查奧克拉瑪造勢大會，椅子空缺原因，發現很多利用抖音平台登記的入門票，幾乎都故意缺席，裡面有多數人，是沒有投票權的年輕人，一位惡作劇年輕人說：「抖音網路上盛傳——川普要剝奪年輕人投票權，所以大家聯合起來抵制川普」，最簡單方法，就是登記後取票，卻不進門，有一位年輕人說；他也替自己的父母登記兩張票，卻缺席大會，這就是中共操控美國大選證據。

紅色勢力入侵美國

明尼蘇達黑人之死，引發的種族暴動，已經超過一個月，6月23日，西雅圖警方下令；對示威民眾所佔領的西雅圖一個小區域，進行掃蕩清場，過去，西雅圖一直被視為紅色勢力範圍，西雅圖的華人移民，也經常利用節慶，展現親共色彩，這一次的示威中，波特蘭的華盛頓雕像被推倒，但是，西雅圖的列寧雕像，卻受到保護，有心人士刻意把和平示威，引導為政治行動的意圖很明顯，這裡面很明顯有ANTIFA左派激進團體的力量，和紅色勢力勾結的痕跡，川普為了阻擋中共黨媒在美國的活動，立即把《環球》、《人民日報》、「中新社」、「鳳凰」等媒體列入「外國代理人」，但是，能否亡羊補牢，恐怕還需要觀察，中共為了扳倒美國，這幾年下很大工夫和金錢，因為美國是西方民主國家的龍頭，老大倒了，象徵獨裁專制的紅色共產黨就贏了，同理可證：川普倒了，民主黨就不是中共對手了，用民主制度選舉，拿下政權轉向親共政策，是中共的殺手鐧。

高雄補選代理人戰爭

台灣的情況，也是如此，表面上看來，無風無雨，「武漢瘟疫」並沒有傷到台灣經濟和社會秩序，但是，紅色滲透力量只是按兵不動，並沒有消亡。2018年，一手被紅色媒體扶持上台的老韓，6月初遭受市民罷免後，紅色媒體耿耿於懷，隱藏後面的中共「國台辦」，當然也很不甘心，畢竟如共諜王立強所言：「這一局選戰中，中共花了不少錢」，所以，被民進黨徵召回高雄的陳其邁，無法掉以輕心，可以說，這場補選比上一場選戰更艱辛，絕非如外傳躺著選，就可以打贏補選這一仗。

這場選戰，不是票數多寡，而是紅色力量在高雄最後一搏，投票率肯定攀高，台派陣營人馬必須有所覺悟，傾巢而出，防止台灣被顛覆，因為，台灣正處於民主和獨裁交戰的戰火中心，所以，紅色在台力量，絕對會撲天蓋地補選，果然，被我料中，紅色滲透力量已經蠢蠢欲動，從國民黨提名，就可以看出端倪。

我在〈 國瑜練兵韓流再起？ 〉一文中曾說過：老韓不會缺席補選，沉潛只是假象，為了確保腦殘韓粉，熱情不會就此冷卻，投入補選目標，就是呼喚韓粉，練兵機會，因此，派出韓家將曹桓榮，登記參選，虛晃一招，真正目的是掩護更有財力的李眉蓁出線，這位三連霸議員，才是真正的韓家將，而且血統純正，證明國民黨已經被韓粉綁架，或者說被紅色力量綁架。

李眉蓁父親李榮宗，曾經是左楠角頭，年輕時混跡江湖，人稱「落骨哥」，但是，很少人知道李榮宗出身眷村，和韓國瑜家庭背景相似，老韓帶著一杯礦泉水到高雄打天下，最早落腳的果菜市場，就是李榮宗提供，所以，李榮宗是真正的韓粉，老韓所感恩的人，李榮宗為人低調海派，曾經以親民黨身分當選高雄議員，後來退出政壇後從商，陳菊時代就擔任果菜市場老總，因此和老韓結緣，加上同屬眷村子弟身分，來往更加親密。

國民黨選擇李眉蓁，可以順利獲得紅色媒體幫助，真正目的是吸納尚未潰散的韓粉，又可以拿到藍軍選票，企圖捲起第二次韓流，這個如意算盤能否成功，沒人知道，但是，被中共紅色媒體洗腦挑起的傻粉，有多少人清醒過來，才是真正選戰輸贏的關鍵，台派人馬還是無法輕鬆以對。