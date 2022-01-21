石川是全台第一位將戲劇元素融入廣播、並做出精彩廣播劇的主持人。「心情故事」有溫暖的愛，有辛酸的眼淚，雖然不是驚天動地的故事，但是平凡中引人懷念、刻骨銘心…(圖/陳俊廷)

「心情的故事有溫暖的愛，有辛酸的眼淚，雖然不是驚天動地的故事，但是平凡中引人懷念、刻骨銘心….。

石川是全台第一位將戲劇元素融入廣播、並做出精彩廣播劇的主持人。「心情故事」描寫升斗小民的百樣境遇，有遭逢變故的無奈，也有陌生人援手的溫暖，深刻道盡一般人民生活中都會遇到的悲歡離合。

石川傳媒集團日前年度主持人大會，石川以自己常回顧過去所做節目如「心情故事」當前自己聽後都還會流淚感動為例，他勉勵所有主持人：「要做到連自己也會感動」就如文化部官員聽「心情故事」後也說，尚讚！

「心情故事」應文化部要求收錄典藏在「國家電影視聽文化中心」。該則5分鐘「心情故事」敘述一位因罹患神經母細胞癌的五歲女童抗癌的生命故事，女童臨終要去天上做小天使前，要求母親畫張地圖，讓其從天國要回來時能找到「回家的路」。

「上天無情、命運作弄」！石川在故事中旁白娓娓道盡說：「不幸的孩子，可能較懂世事，惟失去孩子原有童真的本性，提早認知生離死別的痛苦。在病院時，還聽到一個小孩問其母親，是否不乖的小孩較易生病?石川續說：我聽後心肝內滴血，感受到那小孩的心酸；另一次，聽到一個得到絕症的囝仔在死前要其母親把其抱緊。伊說，他不捨離開母親，死前聲聲句句要母親出力將其抱緊、將其抱緊…..」看到此情此景，心肝幾乎要碎裂。

石川「新春感言」日前在民報發表後，大獲好評！充滿人生溫暖與勵志正能量，不少教育性團體與大學教授紛紛轉貼分享，尤其石川所說該句「聽，就是最好的老師」，被視為經典並留言說：「在當前電視名嘴五光十色政論節目中，石川心情故事猶如倒轉台灣純樸年代，回歸人性美好的良善本質。」

※石川年輕時主持廣播節目深入並貼切的傳達台灣民間社會庶民最真實的生活情境，早年愛看莎士比亞名劇的他並將戲劇元素融入廣播。上網民報獨家閱聽該則已被典藏收錄的石川「心情故事」5分鐘精華。

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