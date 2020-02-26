為了避免開學後造成武漢肺炎群聚感染風險，台北市政府開第一槍，今天宣布高中職以下，校園大型集會活動，如校外教學、畢業旅行、隔宿露營、校慶、體表會、園遊會等以及游泳課程，在5月4日前通通將暫緩辦理。

北市政府教育局2月26日統計，高中職以下學校發燒人數總計217人，其中到校發燒22人、請假發燒在家休息195人。

考量武漢肺炎疫情尚未舒緩，教育局宣布，北市校園大型集會活動，如校外教學、畢業旅行、隔宿露營、校慶、體表會、園遊會等)及游泳課程，在5月4日前都必須暫緩實施。至於北市校園室內場地開放將自原訂109年3月1日，延長暫停開放至109年5月4日，以維護校園師生安全。

教育局表示，校園大型集會活動後續可以視疫情發展再行評估調整至其他時間辦理，若經學校評估後仍有辦理需要，或因有活動契約等因素仍須辦理者，將請學校召開校內會議，並邀集教師代表、家長代表及行政人員與會討論並取得共識，學校於活動辦理期間，應特別注意環境清潔及消毒作業，並加強師生相關防疫配套措施，才可以辦理。

同時，教育局也邀集醫師、家長及校長等代表研議，為避免校園群聚擴大傳染，這學期的游泳課程暫緩實施至5月4日止，後續視疫情發展再行評估。相關配套措施包括，課程部分以教授水域安全宣導概念性課程，持續提升學生水域活動之安全性相關認知；市長盃大隊接力游泳錦標賽、學校水上運動會及常年游泳訓練班原則暫緩辦理。

此外，為加強校園防疫措施，除社區大學以外，學校自營游泳池、教室、演藝場所及會議室等室內空間，也一併暫停開放延長至5月4日止，其餘場域及室外空間得依「臺北市高級中等以下學校校園開放使用辦法」及各校校園場地開放使用管理要點辦理。

教育局提醒，學校於開放場域時，應注意環境清潔及消毒作業，倘因校內人力或疫情防範作業等特殊考量，得評估暫停開放校園；若有疫情而停課者，室內外場地則全面暫停開放。