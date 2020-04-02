台灣慨捐口罩給疫情嚴重國家的醫療人員，連歐盟主席都罕見發文致謝，向來友台捷克布拉格市長賀瑞普更直言，台灣給了是禮物，而我們是用納稅人的錢向中國買物資。圖/取自賀瑞普臉書

總統蔡英文昨日宣布，基於人道考量，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。歐盟執委會（European Commission）主席馮德雷恩（Ursula von der Leyen）公開在推特上感謝台灣，這也是歐盟執委會首度針對台灣發表聲明，對台灣國際聲望意義重大。一向友台捷克布拉格市長賀瑞普直言，台灣給的是禮物，中國則從來沒給過我們，「我們是用納稅人的錢跟中國買的。」

台灣慨捐口罩給疫情嚴重國家的醫療人員，各國紛紛表示感謝，美國在台協會(AIT)，而且AIT處長酈英傑還親自拜訪了衛福部長陳時中以及指揮中心團隊在過去幾個月的辛勤付出，直言台灣的的確確是真正的朋友！台灣防疫團隊，加油！英國在台辦事處感謝台灣慷慨捐贈醫用口罩，強調期待與台灣政府單位執行相關後續細節。



台灣捐助口罩給美國，AIT處長酈英傑親自拜訪了衛福部長陳時中致謝。圖/AIT提供

荷蘭貿易暨投資辦事處則說，荷蘭的第一線醫護人員缺乏醫療口罩已經多時，除了重覆使用，甚至只能自購工地用口罩。「我們感謝臺灣，在全世界最艱困的時刻，願意跟我們分享珍貴的資源，捐贈口罩給荷蘭，並且與荷蘭的醫療器材和生物製藥研究單位合作。一起合作，我們才能共度難關。」

法國在台協會也表示，國際社會的各個成員，必須集結力量、共同克服挑戰。4月1日蔡總統宣佈捐贈歐洲口罩。法國在台協會獻上最誠摯的、最深的感謝！

其餘還有波蘭台北辦事處，比利時台北辦事處，澳洲駐台辦事處也都發文謝謝台灣的慷慨，尤其與台灣向來友好的捷克布拉格市長賀瑞普表示，台灣會捐贈25台呼吸器給捷克，其中9台會分給布拉格！ 而且這些都是禮物，中國則從來沒給過我們，他們給我國的裝備都只用賣的給我們的納稅人們，因此這絕不是禮物，更不是人道救濟物資。