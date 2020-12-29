鄧小平的改革開放，說穿了，就是披上資本主義外衣的共產主義，用資本主義打破大鍋飯，用共產主義守住國家主義，有錢時候高喊資本開放，沒錢時候，打土豪分田地的本性就使出來了。

有錢人要裝窮

所以，有錢人在中共統治下，一定要裝窮，要想辦法把錢弄出去，沒辦法裝窮的時候，也千萬不要坐上首富的椅子，眾所皆知，中國首富沒一個好下場，沒幾年好光景，這個位置距離秦城監獄只有幾步距離，現在，很多人在問，「馬雲何時會進監牢」？

估計馬雲已經逃不出習近平魔掌了，被軟禁只是比較好聽而已，因為馬雲選錯時間，在共產黨最窮的時候，還向共產黨銀行挖牆腳，單單這條罪名就死定了，所謂「反壟斷法」，只是讓中共殺人搶錢，有個合法的說詞罷了，上一次，馬雲交財產，不太乾脆，口袋裡藏了一隻螞蟻，終於惹上滔天大禍，螞蟻準備上市搶錢，讓紅色太子黨賣股票，賺飽飽下車，這些太子屬於江系，企圖下車搬錢，離開中國，這是觸怒習近平主因，如今，螞蟻股票無法上市，也連帶危及阿里巴巴，美國的ADR損失13%，港股下跌8%，損失兩兆人民幣，原因很簡單，中共沒錢度日，馬雲不幫忙就算了，還趁機會搶錢，大王怒了，乾脆一不作二不休，把馬雲充作第一個搜刮對象，打土豪分田地的目標，也震撼一下江系人馬，習近平要回到共產主義時代，資本主義那一套已經不管用了，看在外資和台商眼裡，不知會否擔心害怕？

中共搶錢並非始於今日。2018年，美中貿易戰爭開打，網路貸款首先遭殃，靠著借錢生活的中產階級，被迫淪為第一波韭菜，中共從P2P網路借貸「影子銀行」下手，5000家網貸平台，全部收攤，爆雷金額到今年6月統計，總共8000億人民幣，受害人數超過百萬，為了討回投資資金，被騙金主維權動作一波又一波，這些由政府保證的網貸公司，全部不認帳，中央一句話「全部歸零」，意思就是企業倒了，資金被沒收，討債的人民一毛錢也拿不回來，中共又賺一票，這是全世界最大尾的有牌流氓政府做法。

收割網路影子銀行資金，還是無法添補金融破口，尤其是過去習慣亂花錢的地方政府，債台高築，現在連薪資也無法發放，只好向民間企業動腦筋，前幾天，貴州政府發公文向貴州茅台公司強索4%股票，估計可以到手6600億人民幣，今年冬天比較好過，貴州茅台本來是國營，民營化之後，很多高幹從裡面搞錢圖利，現在又被政府看上，再搞下去恐怕也會變成國營了。

強拆民宅引發抗爭

2018年，中共大力掃蕩大都會區的低端人口，把農民工趕回老家，現在，掃除低端人口對象，已經變成中產階級，從去年開始，北京政府下令取締所謂小產權房產，各地開始爆發維權抗爭，這些抗爭還不只是北京而已，北上廣深四個都會區最多，北京郊區的昌平、瓦窯、順義、懷柔、敖山，很多小產權的別墅區，全部被政府強拆。上周，香堂文化新村的3800戶別墅區也被強拆，居民誓死抗爭，上海也發生居民以瓦斯爆炸自殺的故事，拆除香堂文化新村，理由居然是此地阻擋習大王的帝國龍脈，這個理由在無神論的中共治理下，只能說荒唐至極。

北上廣深四大都會，由於擴張過於快速，房價飆漲，一般人民已經無力購買，為了在都會區工作，尋找落腳之處，因此向四周的農村流亡，本來，共產黨規定農地屬於國家政府，農民居住土地上，並無所有權，只能居住，但是，隨著工業發展，農民從農耕轉到其他行業，停耕農地變成住宅區，所謂城中村，就如此形成，很多無力購買北京房屋者，就在近郊的農村買地興建房屋，或自用或轉租他人，小產權風氣就形成了，如今，一聲令下，大規模拆除，而且選在隆冬臘月，根本是要人民的命，爆發大規模抗爭也是必然。

台灣的紅色媒體傳聲筒，只會瞎捧中共經濟發展好棒棒，卻無視這些人民抗爭的故事，無視於中共金融風暴，房貸風暴即將引爆，這種所謂中台交流橋樑，橋樑已經變成傳聲筒，這樣的橋不能擔負責任，不要也罷。



馬雲的螞蟻集團上市受挫。圖／擷自公視新聞影片