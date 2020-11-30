阿諾德·弗里貝格（Arnold Friberg）所繪的《福吉谷的禱告》，一位磨坊農夫進入森林，看到禱告這一幕，深深被華盛頓的虔誠感動，因而使大陸軍終於獲得物資的補給支援，得到喘息。圖／擷自美國傳統教育基金會網站

感恩節剛剛過，川普在白宮特赦了火雞，這是美國社會基督徒的大節日，很多美國人不顧武漢瘟疫疫情危險，堅持團聚，飛航爆滿，也造成疫情再度攀高。

雪地禱告的故事

雖然「聖經密碼」裡面隱藏川普連任的預言，總是過度神話，那麼在基督徒剛度過的感恩節後，持續談一下華盛頓的雪中禱告。

11月26日，川普宣布，如果國會選舉人團投票，拜登獲勝，他會離開白宮，但是，仍然認為大選舞弊的訴訟正在展開，未來難料。

川普大選後，言行表現可圈可點，至少降低過去的無俚頭言論，這些表現，也使他的支持度來到53%，創下歷史紀錄，從來沒有一位準備下台的總統，支持度超過50%，從民調來看，過半數的美國人信任法律審判，轉向支持川普打公司，這也是考驗美國法律能否抵抗紅色滲透，也是川普能否翻盤的重要基礎，有二成的民主黨支持者後悔投票給拜登，台灣一些耍嘴皮的學者名嘴還在信誓旦旦，拜登上台會持續抗中路線，但是，越來越多的證據浮現檯面，拜登是準備讓美國走向衰敗的代表，從他否認美國優先，還在搞協商老路，就可以知道一、二了。27日，《大紀元》報導，從布林肯國務卿到聯合國大使，以及過去發表「賣台論」的國安顧問蘇利文，仔細看看這些目前準備入閣的官僚，全部在「奧布萊特石橋企業」（ABRIGHT STONE BRIDGE）領薪水，而這家企業和中共關係密切，專門替西方國家企業領路，打通關節，仲介進入中國投資，更糟的是準備入閣的官員，和拜登的醜聞兒子關係匪淺，看到這些建制派陣容，這些人和中共利益糾葛，不是一天而已，台灣實在沒有心情太樂觀。

川普曾說過，美國人敬仰神，甚於信仰政府，很多保守派相信川普是好基督徒，而這個基督徒目前的遭遇，已經在243年前，華盛頓的雪地禱告中預告，天使已經對共和國的未來凶險道路給了啟示。

1775年，北美13州的殖民地人民，不滿英國對殖民地人民的課稅和經濟壓迫，爆發了獨立戰爭，48000名英軍對上40000名大陸軍，獨立軍在華盛頓帶領下，不管裝備或武器都不及英軍，戰爭一開始，英軍主力攻擊，大陸軍節節敗退，1777年冬天，感恩節之前，華盛頓和拉法葉退守到費城郊外的一處森林，名叫「福吉谷」，這時候白雪紛飛，氣候惡劣，大陸軍因為缺糧，缺冬衣而受困，華盛頓派人出去採買，但是附近的農民寧願把食物賣給英軍，卻不願意賣給大陸軍，眼看情況越來越糟糕，華盛頓內心悲傷，每天晚上，華盛頓會騎心愛的白馬進入森林深處，然後從馬上下來，在雪地裡跪下禱告，今天美國歷史博物館還留著這一幅雪地禱告的畫作，有一天，一位磨坊農夫進入森林，看到禱告這一幕，深深被華盛頓的虔誠感動，於是回去告訴妻子，妻子聽後主動帶著食物，進入大陸軍營地，附近的農民也改變拒絕大陸軍的態度，大陸軍終於獲得喘息，重新整備持續戰鬥，但是，真正的故事並沒有結束。



1775年美國爆發獨立戰爭，圖畫描寫1777年冬天，感恩節之前，華盛頓和拉法葉退守到費城郊外的一處森林，名叫「福吉谷」。圖／擷自維基百科，公有領域

共和國創建者的天啟

這一段華盛頓天啟的故事，作者是希爾曼，據說就是華盛頓的傳令兵，1800年，希爾曼在他的日記寫下這一段故事，目前這一份日記，被獨立戰爭歷史博物館保留。日記中說，有一天，華盛頓從雪地禱告回來，進入營帳之內，並告知傳令兵不准讓人入內，他要好好思考，當華盛頓思考的時候，一位美麗的女性從營帳外逕自走進來，華盛頓感到奇怪，不是已經交代下去，不要讓人入內嗎？這位女性是誰？

這位不知名女性走到華盛頓面前說，共和國之子，你要看清楚了，於是用手一揮，美洲大陸地圖出現了，接著是戰爭場面，最後戰爭消失了，共和國出現了。

幻影消失後，女性的聲音又出現了，共和國之子，你再看清楚了，眼前出現非洲的地圖，接著是戰爭，然後是戰爭結束，幻影退去，這一次是南北戰爭，接下來，女性的聲音有說，共和國之子，你看清楚了，來自歐洲，亞洲甚至美國境內的風暴襲來，整個美國陷入戰爭中，不久，一位吹號角的天使出現，一下子風暴退去，美國地圖浮現，這一次是全世界對美國發動攻擊，天使拯救美國，而號角代表了川普。

華盛頓只把天啟的過程告訴希爾曼，幻影所呈現三次的天啟，代表美國遭受的苦難，而最後一次就是2020年大選，暗黑的力量攻擊美國，企圖顛覆這個基督信仰的國度，最後卻被川普拯救，這個天啟和聖經密碼居然巧妙一致，預告了川普連任，真的令人難以相信，最後的結果就讓大家拭目以待了。