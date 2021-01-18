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每日國際焦點

德國北萊茵-西發利亞州長阿敏·拉舍特接替梅克爾當選德國基督教民主聯盟領導人。

以色列約旦河西岸佔領區生產的紅酒將被標示為以色列生產，銷售到阿聯。核准新一批約旦河西岸移民住宅。

瓜地馬拉部隊驅逐意圖前往美國的非法偷渡移民群。

法國外長稱伊朗正打造核子彈，要求回到2015年核協議，伊朗反駁稱無稽之談。

印尼

西蘇拉維西省15日發生規模6.2地震，已造成78死。

德國

北萊茵-西發利亞州長阿敏·拉舍特接替梅克爾當選德國基督教民主聯盟領導人。

俄羅斯

逮捕返國的阿列克謝·納瓦尼。立陶宛要求制裁俄國。

英國

計畫6月舉辦實體會面的G7峰會。

法國

外長稱伊朗正打造核子彈，要求回到2015年核協議，伊朗反駁稱無稽之談。

荷蘭

首都阿姆斯特丹數千人遊行抗議防疫管制。

奧地利

首都維也納數千人遊行抗議防疫管制。

瓜地馬拉

部隊驅逐意圖前往美國的非法偷渡移民群。

以色列

約旦河西岸佔領區生產的紅酒將被標示為以色列生產，銷售到阿聯。

核准新一批約旦河西岸移民住宅。

阿富汗

槍手槍殺2名最高法院女性法官。

烏干達

總統六連任，反對黨稱選舉舞弊，選後抗爭已2死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org