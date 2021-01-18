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每日國際焦點
德國北萊茵-西發利亞州長阿敏·拉舍特接替梅克爾當選德國基督教民主聯盟領導人。
以色列約旦河西岸佔領區生產的紅酒將被標示為以色列生產，銷售到阿聯。核准新一批約旦河西岸移民住宅。
瓜地馬拉部隊驅逐意圖前往美國的非法偷渡移民群。
法國外長稱伊朗正打造核子彈，要求回到2015年核協議，伊朗反駁稱無稽之談。
印尼
西蘇拉維西省15日發生規模6.2地震，已造成78死。
德國
北萊茵-西發利亞州長阿敏·拉舍特接替梅克爾當選德國基督教民主聯盟領導人。
俄羅斯
逮捕返國的阿列克謝·納瓦尼。立陶宛要求制裁俄國。
英國
計畫6月舉辦實體會面的G7峰會。
法國
外長稱伊朗正打造核子彈，要求回到2015年核協議，伊朗反駁稱無稽之談。
荷蘭
首都阿姆斯特丹數千人遊行抗議防疫管制。
奧地利
首都維也納數千人遊行抗議防疫管制。
瓜地馬拉
部隊驅逐意圖前往美國的非法偷渡移民群。
以色列
約旦河西岸佔領區生產的紅酒將被標示為以色列生產，銷售到阿聯。
核准新一批約旦河西岸移民住宅。
阿富汗
槍手槍殺2名最高法院女性法官。
烏干達
總統六連任，反對黨稱選舉舞弊，選後抗爭已2死。
福和會官方網頁：www.fratwn.org