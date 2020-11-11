「醫師Ⅹ媒體」兩棲拍檔林崑峯當兵服役在金門，時任少尉醫官。睽違近40年後，為欣賞由由大提琴家張正傑「弦外之音團」策畫主辦的「2020金門坑道音樂節」日前重返金門遊....

不知我的碉堡醫務所還在否 ? 唯一能肯定的就是當年每晚睡前陪著我入眠的海浪聲一定依舊還在等我！至今只要聽到海浪的濤聲就自然的會想起那段時光！

「醫師Ⅹ媒體」兩棲拍檔林崑峯當兵服役在金門，時任少尉醫官。睽違近40年後，為欣賞由由大提琴家張正傑「弦外之音團」策畫主辦的「2020金門坑道音樂節」日前重返金門遊，赫然發現當年駐地的「山灶」已被廢村。

林崑峯有所感地說：只覺心中ㄧ股倀然！一段歷史中的事物似乎就此消失了！惟海邊退潮時尚留有反登陸樁，林崑峯有感拍照也看見金門今昔戰地風情的兩樣情。

當年駐地的「山灶」為何被廢村?林崑峯指其抵金後詢問服務中心，當年駐地的「山灶」如何前往，被告知該地已被廢村。他問說何故？答曰：因當地曾發生許多「靈異事件」，村民都已搬離無人居住、就廢村了。林崑峯指其得知原因後彷彿覺得那是理所當然，反而不覺得詫異了！

由於年代久遠，該地都已長滿樹木，路況都已丕變，營區也都不在路邊，服務台人員說：「現在的年輕司機恐怕都不知在何處了。金門變化真的很大……」

「金門印象」是甚麼?走過「三民主義統一中國」、「勿忘在莒」、「反攻大陸」的年代；金門過往遍布全島的反共與戰地精神標語，現在烽火歲月後，已是金門發展觀光最具特色的人文地景。

林崑峯回台後整理同行者照片做成「金門坑道音樂節~美食饗宴三日」遊記集。看見金門今昔變化的歷史紋理。

※完整影音16版詳見民報之聲2020/11/10金門坑道音樂節~美食饗宴三日

https://www.youtube.com/watch?v=kGWbL4WbjWk&t=455s