由於武漢肺炎的威脅，世界各國都採取自保，多個國家已停止中國航空班機的降落，也禁止來自中國的人入境，台灣何其不幸，因為歷屆總統不敢正名台灣而被認為是中國，使我們的人民受害，世界衛生組織也認為台灣不是中國以外的國家。現在台灣人民正熱烈連署要求參加世衛，政府也表示參加的意願，但最根本的問題是我們的政府對正名做了什麼？其實一點也沒有。

我們可以理解世界為了避免中國的反彈還不會立刻承認台灣的新國名，但對不必國外接受之國家機構及附屬組織，如航空、石油、郵政公司……，政府為何都沒有正名意願的企圖？如蔡政府熱愛台灣，關心台灣的自立自強，請拿出誠意，從中華航空公司的正名開始，只要將「中華」二字去除，用什麼新名稱都可以。

我們必須向世界表明我們不是中國之一部份，目前台灣每天飛出去的國航飛機不是以Chinese為名嗎？我們希望看到政府的誠意，如此簡單的作為，蔡政府做不到嗎？林佳龍若真愛台灣，交通部請立刻規劃中華航空的改名。

有「中華」二字，台灣就走不出去，Chinese這個字使台灣正身混淆不清，怪不得我們必須忍受一些比我們落後的國家對我們的侮辱，如菲律賓或越南，而政府對外卻一點喝聲也沒有。當台灣人那麼無國格？必須忍受被欺負的痛苦？我們感謝蔡政府一直在強調台灣是一個主權獨立的國家，可是台灣還不是我們的國名，還是中華之國也。

現在有很多人在倡導加入聯合國、也開始連署，可是就算台灣2300萬人統統簽名，聯合國與世界衛生組織還是會把我們排除在外，因為我們的國名是中華民國，蔡總統如果真的要為台灣樹立永遠的尊嚴，請展現你的真心與誠意。雖然現在要加入聯合國及世界衛生組織，不是我們說要參加就可以參加，可是有我們可以操之在手來展示我們是有別於中國、也不必立法院三分之二的通過才可行的，只要有誠心，中華航空的正名就可以改變世界對台灣的看法。

如果怕中國而不敢用台灣的名，叫做福謀山（Formosan）航空或東寧（以前台灣古名之一）航空或是任何名稱我們都願意，只要展現我們的飛機不是中華航空就好，請蔡總統、林部長由航空公司開始做起。

再者，每天把信件帶到世界各地的中華郵政，不也應改名嗎？ 陳水扁當總統的時候有魄力與決心改成台灣郵政，卻又被認同中國的馬英九改回中華郵政，蔡英文執政年多了，有權力把它改回台灣郵政，但卻一概不做。

請讓世界、也讓台灣人民看到我們的決心，由中華航空及中華郵政開始做起吧，不要每天寄出去的台灣信件都帶著中國的名字，如此世界人民才能夠清楚分辨台灣與中國真的不同，雖然蔡政府提出一個新稱謂叫中華民國台灣，可是它還是中華民國， 蔡英文如果真的要為台灣找出一條新的出路，請先表現出自己的決心與誠意，一切要從自己做起，請在這個關鍵的時刻、也是難得的機會，快點把台灣正名，去除所有用中華為名的機構。

台灣有一機制，人民可表達意見及提出建言，只要連署人數超過5000人，政府就必須回應，有社團願意帶頭發起連署向政府要求正名的訴願嗎？願天助台灣。