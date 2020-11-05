前國稅局簡任稽核黃坤光11月5日在高市議員林于凱主持下，於高雄市議會舉行《捍衛租稅正義 保衛納稅人權》新書發表會。他說：「南和興案」股權賣給外資，再來台炒作土地賺取國人至少300憶….」(圖/陳俊廷)

前國稅局簡任稽核黃坤光11月5日在高市議員林于凱主持下，於高雄市議會舉行《捍衛租稅正義 保衛納稅人權》新書發表會。書中第三案針對高雄市前市長陳啟川家族，利用南和興公司未上市股票（加以變造）轉移股權，販賣大量高雄土地於港資（中資？）外商地產公司。

「南和興案」股權賣給外資，再來台炒作土地賺取國人至少300憶….」黃坤光說：「我已經知道這個純粹就是後面在炒作土地，移轉資產到國外，然後避稅、逃漏稅…」。

黃坤光指其在國稅局稽核專門查核大額逃漏稅，退休後，瞭解這些案，他覺得不能再保持緘默，因為保持緘默，就是愧對過往長官….

他並以前國稅局稽核向當前基層稅務人員說：「陳啟川家族南和興案」若不查，將來爆發上面一定會將責任推給基層課稅錯誤…

高市議員吳益政認為這是非常重大的事情，尤其包括高市財產相關，他認為議員有責任、義務去瞭解、釐清，這樣社會才有是非；林于凱在結論時強調，這個案和高雄市財稅收入有直接相關，並且和國稅局解讀有關，有必要做事實認定釐清，為此他將和吳議員提案，成立議會專案調查小組。

※附註：黃坤光

從1974年被選入財政部稽核組（現為賦稅署第五組）專責各稅目稅捐稽徵機關核定後之案件抽查，查核大額逃漏稅。1984年轉任高雄國稅局稽徵所主任、審查一科科長、簡任督導等職務。30餘年工作期間見聞各種逃漏稅模式，專責各種逃漏稅實體證據之掌握。