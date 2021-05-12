日本防衛大臣岸信夫在演習前表示，持續一個星期的聯合軍演顯示，東京尋求深化防務合作，不僅包括美國盟友，也包括「志同道合的國家」。圖／擷自岸信夫推特

美、日、法、澳星期二（5月11日）啟動在日本西南部舉行的首次聯合軍演。演習的目的在於提高離島的防禦能力，應對中國在亞洲海域咄咄逼人的態勢。

代號「Arc21」的演習包括空中、陸地和海上，為期一個星期，5月17日結束。日本媒體共同社報導，日本地面部隊星期二開始與美國和法國首次在日本領土上舉行大規模聯合軍演，以加強協調與合作。

日本防衛大臣岸信夫在演習前表示，持續一個星期的聯合軍演顯示，東京尋求深化防務合作，不僅包括美國盟友，也包括「志同道合的國家」。

岸信夫說，法國「是唯一一個在印度—太平洋地區擁有永久軍事存在的歐洲國家」。「它也是一個與日本志同道合的國家，有著一個自由開放的印度—太平洋地區的願景。」

法國在印度洋擁有戰略利益，留尼旺島和馬約特島等是法國的海外屬地。法國在這兩個印太島嶼上共有陸海空三軍駐軍近3500人。

日本拓殖大學世界研究所所長川上高司（Takashi Kawakami）對法新社說：「這次演習無疑是對中國在該地區日益咄咄逼人行為的威懾。」

他補充說：「從長遠來看，歐洲在印度—太平洋地區的承諾可能會導致日本和北約之間建立更緊密的關係，這是前首相安倍晉三所倡導的。」

共同社報導，美國的兩棲船塢運輸艦「新奧爾良」號以及巡邏機和「魚鷹」運輸機、法國的兩棲攻擊艦「雷電」號和護衛艦「絮庫夫」、澳大利亞的護衛艦「帕拉馬塔」號將分別加入演習。

日本海上自衛隊告訴共同社，日本參加演習的包括直升機護衛艦「伊勢」號、宙斯盾艦「足柄」號和「金剛」號、運輸艦「大隅」號等7艘水面艦艇以及潛艇、巡邏機。

中國聲稱對南中國海大部分地區擁有主權，援引其所謂的九段線來證明中國所說的在歷史上對南中國海重要貿易航道擁有的主權是合理的。

日本長期以來一直表示，它感到受到中國龐大軍事資源和領土爭端的威脅。中國最近加強了在日本控制的尖閣諸島（Senkaku Islands，中國稱釣魚島）及其附屬島嶼附近的活動。

中國不久前通過了海警法，賦予中國海警動用武器的權力，引起許多國家的高度警覺。