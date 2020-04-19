中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）日表示，敦睦艦隊確診個案都相對年輕、症狀輕微，都是「活跳跳」，但因數目很多「我們很緊張」。圖／擷自疾管署youtube

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布，國內新增22例武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）確診病例，其中21例為盤石軍艦實習生及軍人，全船累計24人確診；指揮官陳時中表示，這些人都相對年輕、症狀輕微，都是「活跳跳」，但坦言因數目很多，「我們很緊張」。

指揮中心今天召開記者會表示，新增22例確診（案399至420），其中21例為盤石軍艦實習生及軍人，為19男2女，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月14日至18日，感染源待釐清。

陳時中表示，目前敦睦艦隊共有6名確診個案有輕微症狀，直接送醫院，但有18人沒有什麼症狀，只是有點不舒服，在送到檢疫所後，經採檢而確診。

陳時中指出，這些個案因相對年輕，症狀也相對輕微，目前都是「活跳跳（台語）」，儘管檢驗出來有狀況，根據經驗，在社區裡面造成進一步影響的風險不是那麼高，但不能說沒有，個別風險相對比以前低，但集體風險就不一定，因為數目很多，「我們很緊張」，所以要趕快做疫調，希望把第二條線（社區）守住。

陳時中也提到，若敦睦確診者在特定地點停留超過一定時間，指揮中心將會公布地點，會把詳細情況交給地方政府，由地方衛生局進行疫調及消毒，地方政府若認為有訊息要公告，也可以公告出來，地方政府和中央一起合作。