作者指出，國民黨撿到萊豬進口這把槍，本以為可以為藍營提升支持度，現在看來是賠了夫人又折兵，政黨支持度未見提升，反而被貼上反美符號。圖／擷自國民黨臉書

國民黨撿到萊豬進口這把槍，本以為可以為藍營提升支持度，現在看來是賠了夫人又折兵，政黨支持度未見提升，反而被貼上反美符號，尤其是盧秀燕不顧外交禮節，只顧做秀，國民黨形象再度折損。

國民黨態度搖擺

先前傳出，美國駐聯合國大使將來訪，黨內態度再度出現搖擺，親美或反美舉棋不定，原因當然是國民黨自己設定的中共紅線，自我審查的結果，最新消息顯示，美國國務院已經暫停大使出訪。

中共對克拉夫特大使到訪，暴跳如雷是必然，但是，中南海高官沉默，卻只有「環球紅媒」和外交部發言人又叫又囂，好像是習近平代理人，因為美台關係這幾年可以說日漸親密，美國駐聯合國大使，更是有名的挺台派，多次發言力挺台灣，更使中共懷恨在心。中共最在意聯合國這個國際堡壘，不能被攻破，否則又要回到1971年，當年，毛澤東下定決心圍堵「兩個中國」，才造成今天的局面。

中共建政後，雖然進行鎖國，打壓右派分子，但是，對進入聯合國並不死心，美國為了圍堵中共代表中國，更煞費苦心，聯合日本，把中共入聯合國議題改變為「重要議題」，並修改章程，同意票必須提高到出席者三分之二，才能過關，故意給中共高門檻，用意很明顯。

1971年，7月，季辛吉秘密飛抵北京，見了周恩來，季辛吉告訴北京政府說，「我們打算讓中共進入聯合國，但是，不會把中華民國驅逐出去」，周恩來把美國意見告訴毛澤東，毛澤東一聽說，「這樣不行，我們寧可不入聯合國」，重重打了季辛吉一巴掌。該年10月，中共入聯投票時間已經逼近，季辛吉又飛到北京，毛澤東還是一句話，「不可以『兩個中國』，更不可以『一中一台』，我們已經等很久，我們還可以再等」，這句話把美國的設想一掌打翻，當時，蔣介石已經願意接受美國建議，持續留在聯合國，可惜，美國不再堅持最初計畫，終於對中共屈服，以至於留下今天亂局。如今追想，「漢賊兩立，其實比漢賊不兩立，更有益於國際社會的和平」。

中華民國雖然離開聯合國，但是，台灣主權問題一案，還留在聯合國，變成凍結案件，所以，中共很怕碰到聯合國議題，對美國駐聯大使來訪，當然反應激烈。

美中交惡以來，川普對台灣頻頻示好，顯然，中共對台灣的文攻武嚇，已經失去效果，一旦美國官員隨時可以入台，未來，台海有事的話，軍隊當然有可以登台，這是阻斷中共侵台野心的最好招數。

台美關係只差建交

取消限制所指涉的就是，2015年歐巴馬時代所定下的「與台灣交往準則」，這套準則是美國自我規範，屬於國務院參考架構，包含雙方官員不得在美國象徵政府的機構會晤，以及國旗等國家象徵物的展示，例如在美國辦事處的升旗儀式等等。如今美國把圍牆籬笆撤除，當年，這個籬笆一開始，就是美方的主動自限，如今去除，等於宣告台灣的國家地位上升，美國承認台灣主權的時間已經到來，除非拜登上台後改炫易轍，如果拜登收回成命，也將在美國留下對北京示弱的想像，川普走了一招險棋。

國民黨黨內目前分裂成兩派，比較親美的江啟臣，認為「萊豬」雖然是食安議題，但是，江啟臣也擔心，搞到太激烈，把食安搞成反美事件，可是，連日頻頻作秀出頭的馬英九派系，發言卻越來越離譜，本來，萊豬議題與萊牛相同，老馬哥身涉其中，實在不宜出面，卻老是強出頭，把自己變成炮火對象，老馬哥當了八年總統，糊塗事情幹了不少，現在卻好像罹患失憶症，對於過往簽字，完全不認帳。長期以來，老馬給人印象是親美派，年輕時喝黨國奶水，黨國栽培留學美國，可惜，近期以來對政治事件的發言，越來越偏激，給人紅通通的感覺，也不得不讓人擔心，老馬哥留在香港的孩子，真的安全嗎？



美國官員隨時可以入台，未來，台海有事的話，軍隊當然有可以登台，這是阻斷中共侵台野心的最好招數。示意圖／Pixabay、總統府flickr，民報合成