被雨水經年累月沖刷，形成千溝萬豁的田寮月世界惡地形一景。圖／呂自揚攝

編按：《詩寫台灣》專欄，已由高雄河畔出版社出版，共收70首四句短詩，55篇歷史故事和350張精彩攝影，是台灣文學史第一本以四句短詩，廣寫台灣四百年風物之美的精彩詩文集。網路與各大書店皆有售。新作仍將在本專欄刊登。

大崗山後奇山崗

千溝萬豁野荒涼

客喜光禿似月亮

我愛月照泥反光〈月世界之二〉

歷史小說家陳耀昌醫師，在2020年4月27日臉書，寫他和下村作次郎教授談到日本的政治人物說：

「在日治時代，來台灣的大小官員及文人學者教員，出自薩摩長州的最多。尤其是薩摩（鹿兒島）及九州其他地方。台灣留日學生，除了去東京，大概也是福岡九州大學最多。」「還是長州及薩摩的人，比較了解台灣比較有感情。」

這使我想起，我在《詩寫台灣》〈月世界〉以在地人，寫台灣最險奇荒涼的國家級地質景觀高雄田寮月世界，說此惡地形在日本時代就已叫月の世界，我們田寮人從小就在講月世界，不是1969年美國太空人登陸月球後，才叫月世界，那是天大的誤會。田寮月世界很早就已是中秋賞月勝地，一般遊客都是白天去遊賞光禿險奇的地景風光，不知月世界名稱的由來與太空人無關。

書中貼1940、1、31日文《高雄新聞》〈田寮庄的見聞〉剪報（劉天賦提供）為證。報導還說，日本人又稱月世界叫田寮耶馬溪。 耶馬溪是在日本九州，來台的日本官員既然很多是九州人，那稱月世界又叫耶馬溪的，很可能就是九州人。

記者周生必報導說：

「鄉代表會議結束後，台灣日報的李先生，說要帶我去看看田寮庄的絕景, 田寮耶馬溪的月世界。 然後還說，看完後住一晚再回去如何？ 可惜事情繁忙無法前往，只好割愛，真的是非常可惜。

月世界在台灣的山岳中，是東洋很少見的幽妙風景。近期之內，將向天下人公開這個景點。 田寮耶馬溪絕景，據說很像日本豐前耶馬溪的美麗絕景,。我一定要找個機會，向世界上的人來介紹這個令人思想的勝景。」（呂佳翰譯）



日本九州地形尖聳奇特的耶馬溪。圖／ 取自網路耶馬溪風景區宣傳海報

高雄大崗山後田寮崇德，舊名狗勻崑，是原住民語村庄名，清代屬新港社領域。

田寮鄉老相傳，月世界之名是日本高雄州長來崇德視察，見附近惡地形光禿山谷，夜晚月光照著荒山會反光，形成一片光芒芒的美麗世界，而取地名叫月の世界。依1940年《高雄新聞》的報導，是1940年之前，就先有月世界地名，之後有日本官員，看田寮月世界地景像豐前耶馬溪，就取名又叫「田寮耶馬溪」。

日本豐前耶馬溪絕景，在今日本九州東北部中津市大分縣，大分縣以前屬豐前國。日本是1634年選松島、宮島、天橋立為日本三景。1915年選靜岡三保公原、豐前耶馬溪、北海道函館大沼公園為日本新三景。1923指定耶馬溪為名勝，以地形尖聳奇特著名，也是賞楓勝地。

會把月世界地景又取名為田寮耶馬溪，應是看過月世界風景和豐前耶馬溪地景的日本官員。來台灣任州長的都是日本帝國大學畢業生，本州來的官員未必看過九州偏遠的耶馬溪。曾任高雄州長的有12位，1915年至1940年中，只有一位1926至1927年的高雄州長高橋親吉，正是大分縣人，住址和時間皆相合。

所以，把「田寮月世界」又稱為「田寮耶馬溪」的官員，很可能就是九州人高橋親吉。至於是誰先取田寮惡地形叫「月の世界」，尚無明確資料。

田寮人知道耶馬溪的太少了。所以，1945年戰後日本人全部被遣回後，「田寮耶馬溪」之名就消失了，只有「月世界」之名一直流傳下來。迄今已約100年。

《詩寫台灣》發掘很多未被知道的故事，還原很多訛傳的歷史真相，月世界是其中著名的一件。



田寮月世界地景，像日本九州名勝耶馬溪，故又叫田寮耶馬溪。圖／呂自揚攝