第26屆全球氣候變遷大會經過兩星期的紛紛擾擾，終究還是雷聲大雨點小地結束了。莫說與會各國領袖拿不出切實可行的辦法，事實上，就連會場外抗議的環團組織，也提不出有效對策。

事實擺明， 自1995年以來，除了去年因疫情影響而停辦的全球氣候大會，儘管每年都做出承諾，但實際卻是，溫室氣體排放量逐年增加，地球暖化情形逐年惡化，各地方氣候變異逐年加劇，就如瑞典環保少女桑伯格（Greta Thunberg）所說，事實已經證明，過去25次全球氣候大會，都是失敗的！

筆者前不久為文〈 消費主義狂潮下有心無力的全球氣候大會 〉指出，如果不解決當前人類社會的消費主義問題，地球暖化趨勢，終將無解。

然而，更可嘆的是，就在人類自身所引起的地球暖化氣候變異浪潮，以一波高過一波的強度，一浪快過一浪的頻率，把整個地球，把全體人類，推向災難的深淵之際，人類社會裡的各個成員，卻還在為各自眼前利益，處心積慮撥打小算盤。

消費主義早已淹沒絕大多數人的思言行為固不必說了，等而下之的，像毛共軍機不斷擾台誓言吞併台灣以實現「中華民族偉大復興」！像北韓獨裁金正恩發展核導彈誓言不惜同歸於盡！像貝佐斯，馬斯克等超級鉅富競相推出太空旅遊甚至移民外太空計畫！像各國政府為了經濟不管武漢肺炎是否真已有效控制而爭相開放邊界，普通民眾更是迫不及待一窩蜂湧向各地旅遊！

凡此種種，讀者不妨想像一下，如果我們從遠處遠眺，這像不像極了螳螂捕蟬，黃雀在後的場景？

反思現代文明

如果說，地球暖化氣候變異已然成為人類全體遲早面臨的大災難，那麼，不論是毛共中國為了所謂「民族大義」而處心積慮武統台灣也好，西方國家為因應毛共中國大肆擴軍而以大幅度提升軍備回應也罷；不論是各國政府為了刺激消費不顧一切開放管制也好，一般民眾不顧一切外出觀光旅遊也罷。像不像極了在地球暖化氣候變異這隻黃雀面前，一心一念專注於捕蟬的螳螂？

記得看過一則漫畫，描述人類的現代科學和發明創作，就好比一群在一個大氣球上孜孜不倦的螞蟻，努力啃咬，偶有所獲，即興高采烈宣稱跨進一大步，甚至宣稱可征服一切，然而就在此時，被咬破的氣球爆裂，全體螞蟻，同歸於盡。

不容諱言，曾經利用厚生，為人類社會帶來舒適生活的現代文明，最大缺點是不是也正是其只能加速度向前而無法回頭的單向道？也許，如何為這單向道上的各色車輛配備適當的煞車機制，才更是有心人應該思考的一個大方向吧。



作者指出，如果不解決當前人類社會的消費主義問題，地球暖化趨勢，終將無解。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成