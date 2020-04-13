中國病毒全球肆虐，不分種族、國界、文化、財富、權位差異的。天南地北、天涯海角、男女老少、首相和庶民、億萬富翁和街頭遊民、電影明星和無名小卒，一律平等，都可能得到病毒的侵襲。中國病毒均顧全人類，並不能喚醒全人類，大公無私，真心真意，團結一起，共築全球一家親的大同世界。圖／取自中國政府網

1960年代我去美國念研究所，主修比較政治，第一本被強迫唸的書，是Gabriel Almond (阿蒙德）的《Civic Culture》，那堂課我差一點被當掉。之後被迫唸一系列Lucian Pye （ 白魯恂）主編的政治文化（political culture）的大頭書，都是讓我讀得頭昏腦漲。

也讓我滿相信文化決定論（cultural determinism），認為文化不同，國與國之間必有不同，甚至矛盾和衝突。

杭廷敦和福山

1970-90年代在澳洲教政治，基本上在文化決定論的架構上轉來轉去。1991，Samuel Huntington（杭廷敦）發表大作《The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century》（第三波民主化：20世紀後期的民主化）。描述二戰後民主化在世界各地蓬勃發展的興榮現象。1989柏林圍牆倒塌、東歐共產主義崩潰，中國爆發六四天安門，我們認為這波民主化會擴大發展，成為人類文明進步的主流趨勢。

1993, 杭廷敦的高足Francis Fukuyama（福山）繼承第三波民主化的說法，發表了震撼士林的歷史終結論（The End of History and the Last Man），大膽預測，人類文明到達歷史終點，西方的民主主義全勝，東方專制政治（共產主義）全敗。

現在證明， 福山的民主藍圖，像孔夫子的大同世界和柏拉圖的烏托邦，不是空中樓閣，也是違反人性、很難（不能）實現的理想主義。

還好，杭廷敦1996又發表大作《文明衝突論》（The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order），再度回到文化決定論的論述架構。

他的第三波民主化被阻，福山的歷史終結更是影子都沒有。其中最大的阻力，就是1989天安門鄧小平鎮壓中國民主化，之後中國崛起，不僅沒踏上第三波民主化的浪潮，還背道而馳，國越強越走專制獨裁的國族主義路線。在普丁領導下，俄羅斯也走上相同道路。

經濟到政治的全球化

不過，21世紀開始的10幾年，經濟全球化（economic globalization）的快速步伐，也帶動政治全球化（political globalization）。Salvatore Babones 、William R. Thompson 、Manfred B. Steger等的大作，我沒詳讀，但也略有涉及，瞭解他們的想法。

和福山一樣，他們都太天真一點。從經濟全球化到政治全球化，面對主權國家，靠聯合國、世界貿易組織、世界衛生組織、歐盟、東協、世界銀行、國際貨幣基金會等國際組織推翻國族主義、消除國界，根本緣木求魚。

習近平的中華民族復興、川普的美國再偉大、強森的英國脫歐、普廷的俄羅斯軍國主義，都大剌剌地在搞極端的國族主義。

面對中國病毒（COVID-19）的全球肆虐，UN和WHO束手無策，醜態百出，要它們推動政治全球化，是天方夜譚。日本副首相麻生說WHO是中國的CHO。美國總統川普說，WHO是China-centric（中國為中心）。

不過，人間事就是如是詭異。中國病毒全球肆虐，是不分種族、國界、文化、財富、權位差異的。天南地北、天涯海角、男女老少、首相和庶民、億萬富翁和街頭遊民、電影明星和無名小卒，一律平等，都可能得到病毒的侵襲。

可惜，人類永遠學不乖。中國病毒可以「有教無類」、均顧全人類，但並不能喚醒全人類，大公無私，真心真意，團結一起，共築全球一家親的大同世界。

荒腔走板的譚德塞

看看WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus） ，4個多月來全面傾向中國的一言一行，荒腔走板到荒誕不經，那是分裂全人類的中國政治化，不是整合全人類的政治全球化。

很可惜，如是人類大災難，都不能讓人類覺醒，走向大同世界。人類前途，能樂觀？不能吧！

人類歷史不會終結，人類災難、天災人禍，也不會終結。這是人類的宿命。（2020/04/13）