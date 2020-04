1960年代我去美國念研究所,主修比較政治,第一本被強迫唸的書,是Gabriel Almond (阿蒙德)的《Civic Culture》,那堂課我差一點被當掉。之後被迫唸一系列Lucian Pye ( 白魯恂)主編的政治文化(political culture)的大頭書,都是讓我讀得頭昏腦漲。

也讓我滿相信文化決定論(cultural determinism),認為文化不同,國與國之間必有不同,甚至矛盾和衝突。

杭廷敦和福山

1970-90年代在澳洲教政治,基本上在文化決定論的架構上轉來轉去。1991,Samuel Huntington(杭廷敦)發表大作《The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century》(第三波民主化:20世紀後期的民主化)。描述二戰後民主化在世界各地蓬勃發展的興榮現象。1989柏林圍牆倒塌、東歐共產主義崩潰,中國爆發六四天安門,我們認為這波民主化會擴大發展,成為人類文明進步的主流趨勢。

1993, 杭廷敦的高足Francis Fukuyama(福山)繼承第三波民主化的說法,發表了震撼士林的歷史終結論(The End of History and the Last Man),大膽預測,人類文明到達歷史終點,西方的民主主義全勝,東方專制政治(共產主義)全敗。

現在證明, 福山的民主藍圖,像孔夫子的大同世界和柏拉圖的烏托邦,不是空中樓閣,也是違反人性、很難(不能)實現的理想主義。

還好,杭廷敦1996又發表大作《文明衝突論》(The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order),再度回到文化決定論的論述架構。

他的第三波民主化被阻,福山的歷史終結更是影子都沒有。其中最大的阻力,就是1989天安門鄧小平鎮壓中國民主化,之後中國崛起,不僅沒踏上第三波民主化的浪潮,還背道而馳,國越強越走專制獨裁的國族主義路線。在普丁領導下,俄羅斯也走上相同道路。

經濟到政治的全球化

不過,21世紀開始的10幾年,經濟全球化(economic globalization)的快速步伐,也帶動政治全球化(political globalization)。Salvatore Babones 、William R. Thompson 、Manfred B. Steger等的大作,我沒詳讀,但也略有涉及,瞭解他們的想法。

和福山一樣,他們都太天真一點。從經濟全球化到政治全球化,面對主權國家,靠聯合國、世界貿易組織、世界衛生組織、歐盟、東協、世界銀行、國際貨幣基金會等國際組織推翻國族主義、消除國界,根本緣木求魚。

習近平的中華民族復興、川普的美國再偉大、強森的英國脫歐、普廷的俄羅斯軍國主義,都大剌剌地在搞極端的國族主義。

面對中國病毒(COVID-19)的全球肆虐,UN和WHO束手無策,醜態百出,要它們推動政治全球化,是天方夜譚。日本副首相麻生說WHO是中國的CHO。美國總統川普說,WHO是China-centric(中國為中心)。

不過,人間事就是如是詭異。中國病毒全球肆虐,是不分種族、國界、文化、財富、權位差異的。天南地北、天涯海角、男女老少、首相和庶民、億萬富翁和街頭遊民、電影明星和無名小卒,一律平等,都可能得到病毒的侵襲。

可惜,人類永遠學不乖。中國病毒可以「有教無類」、均顧全人類,但並不能喚醒全人類,大公無私,真心真意,團結一起,共築全球一家親的大同世界。

荒腔走板的譚德塞

看看WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus) ,4個多月來全面傾向中國的一言一行,荒腔走板到荒誕不經,那是分裂全人類的中國政治化,不是整合全人類的政治全球化。

很可惜,如是人類大災難,都不能讓人類覺醒,走向大同世界。人類前途,能樂觀?不能吧!

人類歷史不會終結,人類災難、天災人禍,也不會終結。這是人類的宿命。(2020/04/13)