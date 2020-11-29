名家推薦

正如余杰所說：這是一本揭秘之書，也是一本決裂之書。向來大膽直言的余杰，再度以其深入的考究，雄壯的文字，帶領讀者深度認識世界為什麼與中國脫鉤。——羅文嘉（民進黨前秘書長、水牛出版社社長）

余杰延續了生動寫實的敘事風格，在《大脫鉤》中以鮮明犀利的觀點揭露中國改變國際規範的企圖，也強力批判了西方社會對中國的綏靖政策，是關心中國與世界局勢的讀者必不可錯過的時評新著。——陳至潔（台灣國立中山大學政治學研究所副教授）

《大脫鉤》這本書氣勢磅薄，作者在自序中的第一段話，就讓我覺得十分震撼：「先有中國與世界脫鉤，再有世界與中國脫鉤，然後兩者互相激蕩、彼此加速。即便有一方想剎車、停止乃至掉頭，卻已經來不及了。」的確，這就是問題的核心。——林宜敬（台灣科技業執行長、作家、資深媒體人）

余杰先生的新作，《大脫鉤：中國是文明海洋中的孤島》，論及當下國際事務裡一個十分重大的話題：即「中國與世界脫鉤，世界與中國脫鉤」。秉持他多年一貫的風格與眼光，書中的分析及時而深入，論述直率而酣暢。其中關於西方對華政策的反思，對國際資本的貪婪與短視的抨擊，對中國共產黨主導下崛起的中國力量之實質及其國內外行為的評析，對目前國際關係新局面尤其是美國對華政策變化的描述，對所謂「洋五毛」，亦即那些曾經被列寧蔑稱為「有用的白痴」（useful idiots）的西方「朋友」的揭露，都是些很值得一讀的犀利文字。余先生對最新思潮與動態的把握可以和他直言不諱淋漓盡致的筆鋒互映媲美。書中對一些華人精英們「捍衛盜賊窩的，當然是盜賊」的激憤之語以及對（目前）「「辱華」也能發大財的時代來臨了」的敏銳觀察，應很能引起許多讀者們的關注與共鳴。——王飛凌（美國喬治亞理工大學納恩國際事務學院教授）

作者簡介

余杰 生於成都，求學於北京。1998年出版處女作《火與冰》，在死水般寂靜的世紀之交掛起一陣旋風，暢銷百萬冊，有如魯迅和柏楊般的批判性文字和思想深深影響了中國一代年輕人。

2012年赴美，2018年入籍成為美國公民。致力於在思想觀念上顛覆中國共產黨的唯物主義意識形態、解構大一統的中華帝國傳統，進而在華語文化圈推廣英美清教徒精神與保守主義價值，也就是其獨樹一幟的「右獨」理念。

以寫作為職業和志業，集政治評論家、散文作家、歷史學者、人權捍衛者於一身，著作已有六十餘種，一千五百萬字，與兒子等身。著述涵蓋當代政治、古典文學、近代思想史、民國史、台灣民主運動史、基督教公共神學、保守主義政治哲學、人權和宗教信仰自由等領域。

多次入選「最具影響力的百名華人公共知識分子」名單，並獲頒「湯清基督教文藝獎」、「亞洲出版協會最佳評論獎」、「公民勇氣獎」、「廖述宗教授紀念獎」等獎項。

以華語文化圈內唯一擁有言論自由和新聞出版自由的台灣為心靈家園，為近年來關於台灣論述最為深廣的非台灣人之一。喜愛台灣的美食、風景、朋友和書店。相信文字可以穿越時間與空間，得天下之英才而友之。



余杰新書《大脫鉤》。圖／林冠妙，亞太政治哲學文化，民報合成