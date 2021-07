不一樣的護師節

今年5月12日國際護師節,受胡文郁主任邀請,出席了一場很不一樣的國際護師節活動:「台灣的南丁格爾──陳翠玉女性文化地標」揭幕觀禮。欣賞陳翠玉前輩雕像神情及影片簡介。因為真的很有感,所以想動動筆分享,邀請您ㄧ起認識台灣的南丁格爾──陳翠玉女士。

Do good anyway

關於陳前輩的介紹,大家可參考2003年前衛出版、李錦容著作的「台灣女英雄陳翠玉」一書。陳翠玉女士於1917年出生於彰化,1988年病逝台大醫院;是戰前第一位接受日本護理教育、戰後第一位到北美護理研究所深造、第一位獲得WHO獎學金及第一位受聘WHO顧問的台灣護理人員,她在國際知名,在台灣,即使是護理界,卻很少人知。讓我想起Mother Teresa的話語之一:「即使你今天所做的善事明天就都被遺忘,但無論如何,你仍然要做善事(The good you do today maybe forgotten tomorrow. Do good anyway.)。」

和「護理加冠、傳光」對話

陳前輩創辦台大護校、籌備台大護理系,對護理教育用心且嚴謹,畢業生回憶說:那時如能順利畢業都感受非常榮耀,陳前輩為護生加冠典禮的慎重態度,讓他們有成長的喜悅及被賦予神聖使命的感動。護理傳統儀式的「加冠」、「傳光」一直都在,我開始好奇每年參加活動的護理學生或護理人員的感受是什麼呢?對他們的意義是什麼?這儀式對護理人的影響力又會是什麼?陳前輩也是台大醫院護理部主任,更是首位建立護理部制度、護理輪班實施三班制的人,強調應把護理人員的時間還給護理人員執行病患照護工作,所以成立供應室支援非直接照護工作;為避免護理身體的職業傷害,調高病床床腳位置;首創護理人員薦送出國進修等等,「以護理人為本的護理領導」,她做了最前瞻的詮釋與引領。

自由護理,護理不怕

因為勇於改革,陳前輩背負沉重莫須有罪名,因對當時台灣大環境的失望,故於1959年離開台灣,接受WHO中南美洲護理教育及顧問工作,她也籌組婦女台灣民主運動,稱「WMDIT」(Women Movement for Democracy in Taiwan,穩得),推動「民主從家庭開始」的理念,鼓勵婦女尊重子女,並參與社會公共事務。原來,「勇敢」的意涵並非「不害怕」,而是雖然害怕,但堅持做對的事,願意與害怕同行前進。我感受陳前輩對「護理自由與自主」的嚮往,台灣護理應有本土覺察,護理可以自由不害怕,護理值得被疼惜與尊重。雖然我不認識陳翠玉女士,但我從心靈深處被她感動,我想說:「謝謝台灣南丁格爾──陳翠玉女士。護理人,應該認識她。」

※本文轉載自: 元氣網醫病平台