一個飢餓的國家，沒有資格談民主。

國共內戰後的中國，貧困交迫，因此毛澤東把中國人餓肚子，怪罪老蔣帶走黃金，但是事實是：毛澤東政策錯誤二十幾年，才是中國貧病主凶，窮了二十幾年，鄧小平要訪美，國庫連美金都沒有，可以想像嗎？

鄧小平上台後，知道窮苦日子難過，政策開始向右轉，開放門戶，引入西方資金，老美和西方國家也認為：窮人不足以語民主，所以努力創造環境，讓中國人有錢，以為民主就會從天而降來中國，可惜，西方錯估中共黨官對權力的貪婪，黨國主義壓倒資本主義，富人無法為中國帶來民主，反而製造富豪奴隸，美國白費心力，這是西方國家與中共翻臉主因。

如今，民主再度成為敏感話題。

中俄兩國沒有受邀世界民主峰會，普丁只是吠兩句，至少他有先見之明，知道俄羅斯在他二十年治理下，是獨裁先進版，不能說民主，只有老共把丟臉當有趣，自認是最民主國家，當之無愧，聽到這句話，全世界都笑了，只有中國人保持沉默，因為每一個中國人腦袋裡都住著國安，敢笑，下場肯定不妙。

中共剛剛逮捕十幾位人大代表獨立參選人，西方國家因為中共迫害維吾爾族人權，抵制冬奧，一個人權保障零分的國家，卻奢談民主，肯定成為全球笑話，中共國師金燦榮曾經痛罵民主是毒藥，現在，樂玉成又代表中共說：中國是民主國家，那麼到底是誰吃錯毒藥，才會出現這種精神分裂呢？

美國和中共決裂，最大原因來自覺醒，所謂覺醒，就是發現：中共就算經濟超越中產階級門檻，也無法實施民主，因為，民主可以施行，還必須有一個必要條件，那就是擁有權力者，對權力使用的自我控制，缺乏自制的統治者，讓權力如惡虎出籠，肯定傷害人民，這種地方不會有民主存在，籠子是國家對權力的制衡，中共體制既標榜一黨獨大，獨裁專政，從未制衡，談何民主？

再說：中共正面臨經濟衰退時刻，人民對溫飽產生疑慮，這種表面光鮮，窮困纏身的國家，無法談民主，只有走向革命，才可能拯救中國。

看看這些經濟數字：

美國摩根士丹利投資專家夏瑪說：全球與中國經濟脫勾是現在進行式，去年，全球經濟成長，中國佔比是35％，今年降到25％，證明外資離開中國加快腳步，二億失業農民工已經回到農村，一千萬高教育的失業大軍正在路上，中國人民苦日子來了。

再看這個數字，今年光棍節，購買力下降20％，創下新高，而且地方政府已經無法發薪，宣佈公務員減薪，李克強知道：中國經濟被習近平惡搞瞎整，已經病入膏肓，現在才宣佈水庫放水、降準、降息，已經無法拯救，如果不是苦日子要來，否則何必去割台商金雞的韮菜？

你想，有錢時候，不開放資訊網路，不給人民言論自由，不願意權力下放，還權於民，現在，吃草日子來了，網路費也交不起，還來談民主，請問：中共怎麼會把民主還給人民呢？

和西方國家抬抬槓，辯論民主是什麼？充其量就是打嘴炮而已，連畫餅充飢都不算。



西方國家因為中共迫害維吾爾族人權，抵制北京冬奧，作者指出，一個人權保障零分的國家，卻奢談民主，肯定成為全球笑話示意。圖／擷自cctv新聞影片