你可以想像當你或你的親人到了醫院去求醫,發現你想看的醫生病了,很多醫生也病了,都停診了;你住院時發現護理師也病了,沒人定時幫你量血壓、量體溫,沒人幫你吊點滴。「這是甚麼世界啊?」你一定會大喊救命,因為你認為生病上醫院,就有醫護人員來服務你,就像呼吸空氣一樣;當你忽然發現「吸不到空氣」時,不窒息才怪!

醫事人員不只是「部署的兵」,也是「人」

《刺胳針》( The Lancet )醫學期刊最新的社論 < 新冠狀病毒: protecting health-care workers> 呼籲大家,醫護人員是每個國家最寶貴的資源。政府不應該只把醫護人員及醫事人員視為要「部署的兵」,還應將其視為「人」( governments see workers not simply as pawns to be deployed, but as human individuals. )。在全球應對新冠狀病毒中,必須先確保醫護人員的安全。提供足夠的個人防護裝備只是第一步,必須考慮其他實際措施,包括減少不必要的醫務事件,優先利用資源;提供他們食物、休息和家庭支持和心理支持。

醫護人員每天把自己陷入感染高風險中

全球上億的人待在家裡,希望最大程度地減少嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒的傳播;但是醫護人員卻和大家完全不同,他們每天都必須到大家都不願意涉足的診所和醫院,甚至還要加班,把自己陷入在新冠狀病毒高風險中。中國國家衛生委員會的數據顯示,截至3月初,已有3300多名醫護人員被感染,據當地媒體報導,到2月底,至少有22人死亡。在意大利,有20%作出回應的醫護人員被感染,有的已經死亡。醫務人員的報告描述了他們身心疲憊,遭受的折磨以及失去病人和同事的痛苦,此外還有感染風險讓他們處於緊張和恐懼之中。

隨著大流行的加劇,衛生工作者獲得個人防護設備(PPE)成為一個主要問題。在許多國家/地區,醫務人員都處於優先地位,影響最大的國家,其醫療機構醫護人員的個人「防護設備」(PPE)短缺的情況仍普遍嚴重。一些醫務人員在等待設備的同時,已經看過可能被感染。除了擔心人身安全外,醫護人員也是「人」,他們還擔心將感染傳染給家人。照顧年邁的父母或幼兒的醫護人員將受到學校停課,社會隔離政策以及食物和其他必需品供應中斷的嚴重影響。

聽診器診斷新冠病毒沒有太大用處

在照顧新冠狀病毒可能感染者時,醫護人員哪一刻最危險呢?《刺胳針˙呼吸醫學》(The Lancet Respiratory Medicine) 雜誌的通訊中,強調應該要從醫護人員對病人的「首次」評估中保證他們的安全性是非常重要的。研究指出,新冠狀病毒標準診斷方法包括進行客觀檢查,並進行任何放射學檢查,例如胸部X光檢查或胸部CT。這意味著使用諸如聽診器和放射設備之類的工具,可能會污染醫療設備並在醫院內傳播病毒。在新冠狀病毒擴散性暴發中,這些檢查過程必須保證根據最高護理標準評估病人的病情,同時還要保證醫護人員的安全。研究同時指出,與使用聽診器相比,肺超音波在可替代的範圍內具有多個優勢。超音波檢查對於新冠狀病毒暴發的安全管理至關重要。超音波檢查是「萬用的聽診器」這個說法在疫情越來越嚴重的今天,應該被更進一步地考慮。吾友胡涵婷醫師也說,聽診器診斷新冠病毒沒有太大用處,還可能不小心傳播病毒。她指出,測血氧濃度(SaO2)、觀察病人呼吸的頻率、有沒有使用 accessary muscles (頸肌、腹肌)呼吸,比聽診器聽診要有用多了。

胡涵婷醫師說 : 「超音波在小孩子和成人的適用性是有差異的。前述《刺胳針˙呼吸醫學》這篇文章及其所附的 references 是用於 ICU 小兒科病人,主要是強調減少院內感染風險,而且可以減少(不可能完全迴避)使用 X-RAY , CT。」她說,何況超音波的檢查成效重要基礎是操作者的技術與經驗,不是一般沒有受訓的醫師能做的。但無論如何,美一個環節都必須注意避免「院內感染」、「治療中感染」的風險。

感謝醫護、科研人員及他們的家人

除了醫護人員之外,世界各地的科學家們也正快馬加鞭地開展工作,研究如何發現、治療和控制新冠狀病毒。世衛組織召集了近400名科學家參加新冠狀病毒研究和創新論壇會議涉及與新冠狀病毒有關的診斷工具、疫苗和治療方法等主題,還探討了如何最有效地將社會科學納入應對措施以及保護醫務工作者免受感染的問題。他們團結合作,為保護全球健康伸出援手。科學家們確定了當務之急和工作計畫。其中包括瞭解新冠狀病毒的人際傳播;口罩、手套和圍裙等個人防護裝備的作用;優化臨床管理;保護醫治疾病病人的衛生工作者的預防性干預措施;以及研究大規模隔離等限制流動措施的影響。

醫護人員和科研人員都是防疫最重要的資產,我們應該保護他們、感謝他們和他們的家人。

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。