最近看到旅美政論家曹長青一文提到「......有人提日本不為二戰侵略道歉，德國總理則下跪。小泉首相時就說，日本已向中國謝罪過24次，但中國不報導！德總理下跪是形式，日本重實惠，自1979，40年日本向中國提供了大量援助（變相賠償），占中國獲全球外援的60%以上，日本幫了中國經濟起飛。要德國形式，還是日本的實惠？會算帳嗎？」事實上，當時小泉首相又說「要如何道歉一次說清楚。」這個日本對外援助的 ODA（Overseas Development Assistance）從 1979 年到 2018 年共經濟援助中國達 322 億美元（$32.2B）; 在1970 年代初，當日本首相田中角榮會見毛周時，毛曾說，歷史恩怨一筆勾消，以換取日本的經濟援助。但是一路以來仇日反日行動不斷，終於在 2019 年安倍政府認為「真心換絕情」決定終止此項援助；當然習進平深感遺憾，並說 「中日交往綿延了 2000 年⋯，謀求共同發展，以及妥善處理歷史⋯」

另外曹長青文中「提起日本就有人憤怒，說靖國神社供有戰犯。事實是：1.僅是人名冊，沒有靈位；2.靖國神社是民間法人，不屬政府管轄；3.名冊有過去150年來的所有247萬死亡軍人；4.日本文化是，人死後不再有罪；5.甲級戰犯笹川良一出獄後經商發財成船業大王，到中國訪問時鄧小平接見，楊尚昆主席在人民大會堂宴請，那時怎麼不說戰犯了？中共完全是搞政治，欺騙弱智者」事實上在 1956 年蔣介石派當時的立法院長張道藩率團參拜日本靖國神社。如果沒記錯的話，美國在 1968 年在琉球透過公投將之歸還於日本時，條約裏清淸楚楚把「釣魚台」劃在歸還的範圍內，當時兩岸的中國人政權都沒有意見；一直到 1970 年後發生了第一次石油危機，並認為釣魚台海域藴藏豐富的石油後，才掀起了「保釣運動」，開始如火如荼的反日愛國運動；當然「靖國神社」就成了日本侵華罪惡的圖騰。

孟子盡心篇下有一段：孟子曰：「民為貴，社稷次之，君為輕。」這是許多兩岸的中國人常說的：中國早就有民主觀念的「民本思想」；殊不知這是孟子見梁惠王時，因其視人民為草芥而說的；所謂中國人向來缺甚麼強調甚麼；如同小蔣時代每逢選舉必談「公平公正公開」；這是因為每次選舉一定「不公平不公正也不公開」之故也！前世紀初中國前衛思想家如魯迅梁啓超等人，認為中國人對於其文化過於自豪所以不知尊重別人，所以沒有民主和人權觀念。所以有權力者激發「民族主義」的愛國心，最佳的方法就是鼓動仇恨形塑政治正確；從文化大革命的人間浩劫就可以看到社會在政治正確之下鼓動仇恨，年輕人成了獨裁者的批鬥工具。最近習進平在美國為首的民主国家圍堵中，訴諸「民族主義」的排外，如禁聖誕節，也有人民也附和「聖誕節滾出中國」的遊行！這跟上世紀初的「義和團」沒有不同。如同 2020 年國民黨在大選崩盤式的潰敗後；那位曾是反李登輝反本土政黨的名主播李艶秋說：主張台獨的人不要用中文！怪哉，她親中反美，我們是否該告訴她：請不要穿西方人發明的內衣褲請改穿中國傳統的肚兜！今天海峽兩岸的中文報紙，百分之 80 以上的用詞都是日本人在明治維新後的全盤西化下創造的，如「電話，銀行，電子，原子，土木，機械，化學，物理，小學，初中，高中，研究所，血清，血小板，白血球，美術⋯⋯」不要忘了那是還在滿清的「之乎者也」的年代；那麼李艶秋等是否要拒用這些詞呢?

從中國逃難到台灣的外省族群，生活在台灣甚至出生於台灣至今已歴 70 多年，第一代和第二代的生活在台灣很難分彼此的環境中，卻在政治光譜裏有百分之九十的集中度，那在開放社會中是一種「傳承的偏見」，雖然第二代有不少異族（羣）通婚，第三代對台灣的認同也相對較低；這是「排他性」的仇恨敎育的傳承所致；韓粉就是一個例子。如果這樣的人民把「漢唐再現」的強國夢寄託在中國共產黨，一個不敢承認接受武漢肺炎的擔當，撕毀為香港而訂的「中英聯合聲明」的沒有作為大國的信用，而能成為受世人尊敬的先進強國，那麼人類文明的進化史應當重寫。