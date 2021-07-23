美國國防部長奧斯汀部長將在7月23日啟程，前往新加坡、越南首都河內和菲律賓首都馬尼拉訪問，鞏固美國與這些國家的防務關係。 圖／擷自PBS 新聞影片

美國國防部長奧斯汀說，在未來一個星期訪問東南亞期間，他會向地區領導人表明美國對中國在南中國海行為的看法，並向地區盟友和伙伴們重申美國繼續是一個可靠的伙伴、一個關鍵時候會出現的朋友。

五角大樓星期一宣布，奧斯汀部長將在星期五（2021年7月23日）啟程，取道阿拉斯加州，前往新加坡、越南首都河內和菲律賓首都馬尼拉訪問，在所到之處與領導人會面，鞏固美國與這些國家的防務關係。

奧斯汀本人星期三在五角大廈向媒體預告了他準備向地區領導人表達的重要信息。

他說，「我們不認為任何國家應該主宰規則，或更糟糕的是，將規則拋棄。關於這一點，我會強調我們對海洋自由的承諾。我還會明確表述美國對於中國在南中國海無助於事、毫無根據的主權聲索採取的立場。」

奧斯汀說，在訪問期間他還計畫向地區盟國和伙伴們通報美軍正如何精進、提升軍事能力，並建議各國如何一起努力、提升遏制侵略行為的整體能力。

與奧斯汀部長一起出席記者會的美軍參謀長聯席會議主席米利上將說，中國是美軍面臨的步步緊逼的威脅。他說，「我們正以中國的威脅為考量因素，調整我們的軍力、備戰項目、訓練方式、技能和軍事活動。這一點是毫無疑問的。」

米利還說，美軍將與日本、韓國、菲律賓、澳大利亞和地區其他盟友和伙伴密切合作，確保「我們有適當的能力應對未來可能發生的任何情況。」

中國一貫稱「美國不是南海和有關爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，」並敦促美國「不要再做地區和平穩定的干擾者、破壞者和攪局者。」

不過，多個東盟成員國的領導人都曾對美國參與地區安全事務公開表示歡迎。