作者指出，做為公益代表的檢察官，應該是有能力與膽識去發現真實，主持正義，而不是濫用公權力，產生冤案來侵害人權。示意圖為2020年6月太極門弟子到新竹執行署抗議，擷自Global People Daily News臉書

日前，「司法百官行述」成為熱門話題，這些濫用公權力的檢察官或法官，造成人民不信賴司法的原因之一。尤其是羈押權在檢察官手中的時期，檢察官濫用公權力之情形，經常發生，在1996年底產生的太極門冤案即為一例。

經過24年多了，該冤案的受害者仍在努力進行平反中，而加害者侯寬仁檢察官仍位居司法高官，未受到應有的懲處，顯失公平。民國99年12月15日監察院曾針對法務部未懲處侯寬仁檢察官提出糾正。認定法務部拖延懲戒時效，衝撞現行五權憲政體制。戕害檢察機關公信至鉅。經查法務部、高檢署認定該案之懲戒時效（民國86年6月至96年6月18日）已逾十年，其計算方式有所違失，更令受害者不平。

近日讀到太極門冤案受害者之一，陳調欣先生（宏碁前財務長）生前留下一封信，其中提出，「民國86年1月16日，侯寬仁再度提訊我，…。在我內心糾結苦痛、天人交戰之際，侯寬仁沒打開錄音機也沒做筆錄，一開頭就問我：『有看到太太嗎？』又問：『你師父的功夫是真的嗎？』當我仍回答：『是真的！』侯寬仁氣憤異常，雙手同時大力拍桌子，怒喝：『慈悲心不夠，虧你是有修的人，連自己的太太要被收押，還不知要去救。』我心裡萬分悲憤！沒想到手執公權力的檢察官，竟利用人性弱點，以親人的安危逼我做不實之指控，強迫我在親人與恩師之間做痛苦的抉擇。而我選擇良心對天理、選擇事實真相的下場，竟遭再延長2個月收押禁見。」

冤獄雖獲賠償 人生無法重來

該信結尾寫著「雖然冤獄獲得賠償（按2008〜2009年間），但人生已無法重來，不僅我與太太的精神、財產、名譽、工作各方面受到重大而無法彌補的損害，也傷及當時正值青春年華的女兒，迄今仍無法完全走出心理陰霾，選擇旅居海外。我夫妻倆年事已高，想要看看女兒、女婿、外孫，都要飄洋過海，談何容易，不得不孤單忍受思親之苦。侯寬仁檢察官讓我一生的努力化為烏有，豈是一個冤獄賠償所能替換？」

平心而論，做為公益代表的檢察官，應該是有能力與膽識去發現真實，主持正義，而不是濫用公權力，產生冤案來侵害人權。因現行刑法第124條「枉法裁判罪」及第125條「濫權追訴處罰罪」之規定，形同具文，又加上有關對司法加害者的行政懲處制度也失能，以至於司法加害者未能被清除，人民繼續受害，這不是法治國應有的常態，值得大家關注。